Voici le PC portable de jeu GPD Win Max 2021, une alternative au Steam Deck

Processeur Intel Core i7-1195G7 ou Ryzen 7 4800U, 16 Go de LPDDR4x-4266 et SSD M.2 de 1 To pour 841 euros.

Si vous n’avez pas commandé de Steam Deck à temps et que vous ne souhaitez pas attendre le 3e trimestre 2022 pour l’acquérir, il existe quelques alternatives. Nous avons plusieurs fois mentionné l’Aya Neo, mais jamais le GPD Win Max. Pourtant, cette machine a de sérieux arguments à faire valoir ; notamment la mouture 2021 grâce à l’adoption de nouveaux processeurs Intel et AMD.

C’est la deuxième version de GPD Win Max ; la première a été lancée l’année dernière. Le modèle 2020 de cet ordinateur portable sous Windows 10 embarque un processeur Intel Core i5-1035G7 (une puce Ice Lake à 4 cœurs / 8 threads), 16 Go de LPDDR4-3200 et un SSD M.2 de 512 Go. Son écran est une dalle H-IPS de 8 pouces qui offre une définition de 1280 x 800 pixels (résolution de 189 PPP). Pour la cuvée 2021, la machine reçoit une mise à niveau avec un processeur Intel Core i7-1195G7 (4 cœurs / 8 threads ; Iris Xe), mais se décline également avec une puce Ryzen, en l’occurrence un APU Ryzen 7 4800U (8 cœurs / 16 threads ; Radeon Vega). Pour la RAM, c’est toujours 16 Go, mais de LPDDR4x-4266. Enfin, le SSD de 512 Go laisse sa place à un modèle de 1 To.

Le PC complet ou un « kit d’évolution »

Selon GPD, la fréquence Turbo de 5 GHz du processeur d’Intel permet à cette itération de délivrer les meilleures performances dans les jeux, tandis que le modèle AMD se montre plus polyvalent et jouit d’une autonomie supérieure. La firme hong-kongaise fournit le tableau ci-dessous pour jauger des performances sur un panel de jeux comprenant Cyberpunk 2077, Metro Exodus ou World War Z.

Pour en revenir à l’autonomie, l’utilisateur pourra ajuster les limites de TDP à 20, 25 ou 28 W. La batterie au lithium polymère a une capacité de 3×5000mAh / 57Wh et octroie une autonomie moyenne de 5 heures d’après GPD. Elle profite d’un système de charge rapide de 65 W.

La connectique comprend une paire de ports USB 3.2 Type-A, un port HDMI 2.0, un Gigabit Ethernet et 1 sortie audio 3,5 mm ; la version Intel reçoit aussi deux ports Thunderbolt 4, remplacés par deux ports USB 3.2 Type-C sur la variante AMD.

GPD propose les Win Max 2021 Intel et AMD au même tarif de 841 euros. En revanche, les machines Intel seront expédiées à partir de septembre contre octobre pour celles avec puce AMD. Pour les clients qui possèdent déjà un Win Max 2020, l’entreprise propose des kits avec carte mère, processeur et RAM au prix de 541 euros. La firme explique comment upgrader en vidéo.