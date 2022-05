L’Aya Neo 2 embarque un Ryzen 7 6800U

Comme promis, les concepteurs de la console Aya Neo proposeront une nouvelle version armée d’un APU AMD Ryzen 6000, en l’occurrence un Ryzen 7 6800U. Cette mouture, baptisée Aya Neo 2, sera ainsi la deuxième console portable après le Steam Deck à profiter de l’architecture graphique RDNA 2.

Le Ryzen 7 6800U possède 8 cœurs / 16 threads Zen 3+ et 12 cœurs GPU cadencés à 2200 MHz (AMD Radeon 680M). Basé sur le procédé de gravure 6 nm FinFET de TSMC, la puce a 4 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3. Son TDP est configurable dans une plage de puissance comprise entre 15 et 28W.

Pour faire une comparaison avec le Steam Deck, la console de Valve s’appuie sur un APU Aerith à quatre cœurs Zen 2 (fréquence de base 2,4 GHz ; fréquence Boost 3,5 GHz) et huit unités de calcul RDNA 2 à 1,6 GHz.

Sur le papier, l’Aya Neo 2 embarque donc un APU bien plus puissant. En pratique, l’iGPU Radeon 680M offre un niveau de prestation assez similaire à celui d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q. Bon, précisons quand même que le Steam Deck et l’Aya Neo ne boxent pas dans la même catégorie en matière de prix : le premier se négocie à partir de 399 dollars, la seconde coûte au moins 1300 dollars.

Les iGPU Radeon 680M et 660M des APU Rembrandt à l’épreuve d’une quinzaine de jeux

Du Ryzen 4500U au Ryzen 7 6800U

Quoi qu’il en soit, l’Aya Neo 2 offre une belle mise à niveau par rapport à l’Aya Neo première du nom. Celle-ci est propulsée par un Ryzen 5 4500U à 6 cœurs / 6 threads sous architecture CPU Zen 2 et GPU Vega. En début d’année, un modèle appelé Aya Neo Next muni d’un Ryzen 7 5800U a également fait son apparation.

Les améliorations ne se limitent d’ailleurs pas au processeur. La console prend désormais en charge la mémoire LPDDR5-6400, le PCIe 4.0 ainsi que l’interface USB 4.0.

Enfin, vous le constatez, esthétiquement, l’Aya Neo 2 est assez différente de l’Aya Neo 1. Elle délaisse le style rectangulaire et les teintes grises / noires de son ancêtre pour afficher des formes bien plus arrondies et des coloris gris et blanc.

L’entreprise n’a communiqué ni date de sortie ni prix pour l’instant.