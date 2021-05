Red Dead Redemption 2 s’affiche en 8K/Ultra et ornementé de path tracing via Reshade

Une GeForce RTX 3090 et un Ryzen 9 3900X se chargent de le faire fonctionner dans ces conditions.

La chaîne YouTube Digital Dreams publie régulièrement des vidéos de jeux sublimés par des mods. Nous avions notamment relayé il y a peu une séquence de The Witcher 3 apprêté d’une cinquante de mods. Cette fois, c’est un extrait de Red Dead Redemption 2 en 8K paré de path tracing via Reshade et avec les réglages en Ultra qui attire notre attention.

Le résultat semble assez probant, surtout en ville ; dommage qu’il n’y ait pas de comparaison avant / après cependant. Rappelons qu’à la base, Red Dead Redemption 2 ne bénéficie pas du ray tracing. Par rapport au RTX de NVIDIA, le path tracing via Reshade est moins perfectionné puisqu’il ne prend en compte qu’une partie des rayons de la scène, ceux affichés à l’écran. Il présente toutefois l’avantage de ne pas se limiter aux cartes graphiques RTX de NVIDIA ou RX 6000 d’AMD ; NVIDIA avait d’ailleurs intégré Reshade à son GeForce Experience fin 2019.

Pas à la portée de toutes les machines

Quoi qu’il en soit, pour profiter de Red Dead Redemption 2 dans ces conditions, une configuration très musclée s’impose. Celle de Digital Dreams comprend un processeur Ryzen 9 3900X (12 cœurs / 24 threads) associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 et à 32 Go de RAM. La carte mère est un modèle Asus Prime x470-Pro.

Source : DSOGaming