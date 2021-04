La RTX 3090 fait tourner The Witcher 3 en 4K avec plus de 50 mods

Heureux détenteur d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 et d’un processeur Ryzen 9 3900X, le dénommé Digital Dreams publie régulièrement des vidéos en 4K de jeux sublimés par une ribambelle de mods, notamment de The Witcher 3 et de Skyrim Special Edition. Fin mars, l’individu parcourait ainsi la région de Toussaint d’un The Witcher 3 apprêté d’une cinquantaine de mods ; le voici de retour dans l’univers du Witcher, toujours en 4K et avec un bon paquet de mods.

Si le résultat vous plait et que vous souhaitez reproduire la même chose chez vous, Digital Dreams fournit la liste de tous les mods utilisés ici (en bas de page). Parmi eux, la version 5 du Vanilla Lighting and Weather 2.0 qui améliorer les effets lumineux et la météo du titre de CD Projekt RED et bien sûr, l’indétrônable The Witcher 3 HD Reworked Project dans sa version 12.0, un des meilleurs mods pour The Witcher 3 qui affine toutes les textures et dont nous nous faisons régulièrement l’écho sur le site. D’ailleurs, son auteur, Halk Hogan PL, travaille actuellement sur une nouvelle version intitulée Project NextGen.

Rappelons que The Witcher 3 est sorti en mai 2015 sur PC et consoles. Cependant, Geralt de Riv doit reprendre du service cette année au sein d’une The Witcher 3 Complete Edition confiée à Saber Interactive et attendue dans le courant de l’année sur PS5, Xbox Series X / S et PC. Celle-ci introduira notamment du ray tracing.

Par ailleurs, en parcourant la chaîne YouTube de Digital Dreams, nous avons découvert une vidéo de Skyrim publiée début avril qui vaut certainement le coup d’œil ; vous pouvez la regarder ci-dessous.