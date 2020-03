GTA VI annoncé dans les prochains jours ?

Le site gtavi.com est hors ligne de puis le 23 mars, et il dirige désormais vers un serveur situé à New York.

Voilà six ans et demi que Grand Theft Auto V est sorti. Même si le titre reste très populaire, forcément, beaucoup de joueurs lorgnent désormais avec impatience du côté de Grand Theft Auto VI. Certains d’entre eux ont même entrepris de conduire dans GTA V jusqu’à l’arrivée de GTA VI. Bonne nouvelle, Rockstar pourrait faire une annonce très prochainement.

À l’origine de cet espoir, un site, baptisé gtavi.com. Jusqu’au 23 mars dernier, il redirigeait vers le site de Rockstar. Mais depuis une mise à jour, repérée par Respawnfirst, le site est désormais hors ligne. Or, cela a un petit air de déjà-vu, puisque gtav.com avait subi le même sort peut avant l’annonce officielle du jeu.

Une période propice

L’autre indice est qu’avant la mise à jour, le site pointait vers un serveur situé à Munich. Désormais, il dirige vers un serveur situé à New York. Le même serveur que pour GTA IV et GTA V… Logiquement, dans cette période de confinement où beaucoup de gens doivent rester enfermés chez eux, on imagine aisément la hype que pourrait susciter l’annonce de GTA VI.