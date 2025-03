Nvidia lance le DGX Spark, un PC IA de bureau à un prix presque abordable

Nvidia a dévoilé deux nouveaux “superordinateurs d’IA personnels” nommés DGX Spark et DGX Station, tous deux alimentés par la plateforme Grace Blackwell. Ces systèmes ont été présentés lors de la keynote Nvidia GTX par le PDG Jensen Huang. Les DGX Spark et DGX Station représentent un nouveau type d’architecture de PC d’IA conçue spécifiquement pour exécuter des réseaux de neurones. Cinq grands fabricants de PC, dont Asus, Dell, HP et Lenovo, produiront ces machines.

Ces systèmes de bureau, initialement présentés sous le nom de “Project DIGITS” en janvier, sont destinés aux développeurs, chercheurs et scientifiques des données qui ont besoin de prototyper, d’affiner et d’exécuter de grands modèles d’IA localement. Les systèmes DGX peuvent fonctionner comme des laboratoires d’IA de bureau autonomes ou comme des “systèmes pont” permettant aux développeurs d’IA de transférer leurs modèles des bureaux vers le DGX Cloud ou d’autres infrastructures cloud d’IA avec des modifications de code minimales.

Jensen Huang a expliqué la logique derrière ces nouveaux produits dans un communiqué de presse, déclarant :

“L’IA a transformé chaque couche de la pile informatique. Il est logique qu’une nouvelle classe d’ordinateurs émerge, conçue pour les développeurs natifs de l’IA et pour exécuter des applications natives de l’IA.”

Le DGX Spark est équipé de la puce super GB10 Grace Blackwell, qui comprend un GPU Blackwell et des Tensor Cores de cinquième génération, capables d’effectuer jusqu’à 1 000 milliards d’opérations par seconde pour les tâches d’IA.

Le DGX Station, plus puissant, comprend la puce super GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop, dotée de 784 Go de mémoire cohérente et de la ConnectX-8 SuperNIC, supportant des vitesses de réseau jusqu’à 800 Gb/s.

L’architecture DGX servira de prototype pour d’autres fabricants. Asus, Dell, HP et Lenovo développeront et vendront les deux systèmes DGX, avec les réservations pour le DGX Spark ouvertes immédiatement et le DGX Station attendu plus tard en 2025. Des partenaires de fabrication supplémentaires pour le DGX Station incluent BOXX, Lambda et Supermicro, avec des systèmes attendus plus tard cette année.

Nvidia n’a pas divulgué les prix des unités, car elles seront fabriquées par différentes entreprises. Cependant, en janvier, Nvidia a indiqué qu’une configuration de base pour un ordinateur similaire au DGX Spark coûterait environ 3 000 $.