Nvidia préparerait une nouvelle carte graphique que personne n’a vu venir

Selon des informations relayées par un leaker reconnu du secteur, NVIDIA travaillerait sur une seconde déclinaison de sa carte graphique GeForce RTX 5050, cette fois équipée de 9 Go de mémoire GDDR7.

Alors que la RTX 5050 8 Go est sur le marché depuis moins d’un an, NVIDIA préparerait déjà une nouvelle mouture de sa carte graphique d’entrée de gamme. Au programme : 9 Go de GDDR7 et un bus mémoire rétréci à 96 bits. Un choix technique surprenant qui intervient dans un contexte de tensions persistantes sur l’approvisionnement de toute la gamme Blackwell. Décryptage.

Une configuration mémoire différente pour un même GPU

L’information, rapportée par le leaker MEGAsizeGPU, dont les précédentes fuites concernant les produits NVIDIA se sont généralement avérées fiables — fait état d’une nouvelle variante de la RTX 5050 qui se distinguerait principalement par sa configuration mémoire.

Là où le modèle actuel, commercialisé depuis le 1er juillet 2025, embarque 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 128 bits à une vitesse de 20 Gbps, cette nouvelle version adopterait 9 Go de mémoire GDDR7 cadencée à 28 Gbps, mais sur un bus réduit à 96 bits. Le résultat en termes de bande passante serait de 336 Go/s, contre 320 Go/s pour le modèle existant, soit une progression d’environ 5 %. Le gain en capacité mémoire s’établirait quant à lui à 12,5 %.

New product: RTX5050 9GB GDDR7 96Bit

NV knows they can give you a 5050/5060 128-bit 12G with the new 3G GDDR7 dies. But no, you got a 5050 9G💀 — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 4, 2026

Pour le reste des caractéristiques techniques, aucun changement ne serait prévu. La carte conserverait le GPU GB207-300 de l’architecture Blackwell, avec 20 multiprocesseurs de flux (SM) et 2560 cœurs CUDA, un nombre identique à celui de l’ancienne RTX 3050, bien que l’architecture sous-jacente soit différente. L’enveloppe thermique resterait fixée à 130 W et l’alimentation s’effectuerait via un connecteur 8 broches standard. Le prix attendu serait de 249 dollars, soit le même tarif que la version 8 Go.

Des GPU GB205 pour alimenter la production de RTX 5060

Au-delà de cette variante de la RTX 5050, le leaker évoque un autre ajustement dans la stratégie de production de NVIDIA. Le constructeur utiliserait des puces GB205 défectueuses pour fabriquer des GeForce RTX 5060, un segment normalement couvert par le GPU GB206. Cette décision s’expliquerait par la priorité donnée à la RTX 5060 Ti 8 Go au détriment du modèle 16 Go, ce qui aurait créé un déséquilibre dans la disponibilité des puces GB206.

RTX5060 GB205 incoming

NV has jammed AIC with 5060Ti 8G, and later realized Oh shit, no GB206 for 5060. And here comes the solution: 5060 based on GB205. Poor AICs need to make a new 5060 PCB design to house the GB205. Basically making a 5070 PCB with an 8-pin connector. — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 4, 2026

Cette réorientation imposerait aux partenaires fabricants (AIC) de concevoir de nouveaux circuits imprimés compatibles avec le GB205, tout en conservant le connecteur d’alimentation 8 broches standard.

Des approvisionnements toujours compliqués

L’ensemble du segment d’entrée de gamme de la gamme Blackwell semble confronté à des difficultés d’approvisionnement. Selon les informations disponibles, les partenaires de NVIDIA peinent à produire en quantités suffisantes plusieurs références, notamment les RTX 5050, RTX 5060 et même la RTX 5070 Ti. Ces contraintes seraient liées à des pénuries de composants qui affectent la chaîne de production.

Face à cette situation, la RTX 3060, carte de la génération précédente, continuerait d’être produite afin de répondre à une partie de la demande sur le segment d’entrée de gamme.

Quand sortirait la RTX 5050 9 Go ?

Ces informations restent pour l’heure au stade de la rumeur, même si la source est considérée comme crédible par les observateurs du secteur. Aucune date de lancement n’a été avancée pour cette RTX 5050 9 Go. Il faudra attendre une communication officielle de NVIDIA pour confirmer l’existence de ce produit et les choix techniques qui l’accompagnent.