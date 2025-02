MSI dévoile la date de sortie de la GeForce RTX 5070 Ti

La GeForce RTX 5070 Ti sera disponible le 20 février, avec 16 Go de mémoire GDDR7 et une puissance de 300W, prête à concurrencer la future AMD Radeon RX 9070 XT.

MSI, partenaire de Nvidia, a récemment confirmé la date de sortie de la GeForce RTX 5070 Ti. La carte graphique sera disponible à partir du 20 février 2025, comme l’indique une page de lancement dédiée sur le site de MSI. Cette annonce coïncide avec les rumeurs précédentes concernant la date de sortie de ce nouveau modèle.

La page de lancement, accessible sur le site français de MSI, affiche un compte à rebours qui se termine le 20 février. Bien que la page ne présente actuellement aucun produit, l’URL mentionne clairement la “GeForce RTX 5070 Ti graphics card”. Il est probable que MSI ajoute bientôt les modèles de cette carte graphique à la page, étant donné que la sortie est prévue dans moins de dix jours.

Topachat avait déjà révélé la date de sortie de la carte graphique en présentant l’édition MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC. Cela suggère que MSI a déjà préparé les cartes graphiques et les a probablement expédiées aux distributeurs et revendeurs.

La GeForce RTX 5070 Ti est destinée à remplacer la RTX 4070 Ti et sera équipée d’une puce GB203 réduite. Nvidia avait dévoilé cette carte lors du CES, mais sa sortie a été programmée après celles des RTX 5090 et RTX 5080, qui sont disponibles depuis le 30 janvier. La RTX 5070 Ti est proposée à 749 $ pour la version FE, mais les modèles personnalisés, en particulier les versions premium, seront vendus à un prix légèrement supérieur.

Côté spécifications, la RTX 5070 Ti dispose de 8 960 cœurs CUDA, de 16 Go de mémoire GDDR7 sur un bus 256 bits, et d’une consommation électrique (TDP) de 300W. Les performances exactes de la carte seront révélées lors de son lancement, ce qui permettra de la comparer à son prédécesseur. On s’attend à ce que la RTX 5070 Ti offre des performances similaires à celles de la RTX 4080 Super, étant donné que la RTX 5080 n’était que 10 à 15 % plus rapide que cette dernière.

Parallèlement, AMD prépare sa Radeon RX 9070 XT, qui devrait concurrencer la RTX 5070 Ti. AMD semble adopter une stratégie de prix agressive pour ses GPU RX 9070, ce qui pourrait poser un défi à Nvidia si les GPU RDNA 4 d’AMD offrent un meilleur rapport qualité-prix.