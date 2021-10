Installer Windows 11 sur un PC équipé d’un processeur Intel Pentium 4 de 2006, c’est possible

Une antique configuration avec Pentium 4 661, GeForce GT 710 et 4 Go de DDR2.

Les prérequis matériels pour installer Windows 11 sont plutôt exigeants et imposent notamment un module de plateforme sécurisée (TPM, Trusted Platform Module), en version 2.0 ; des critères assez stricts défendus par Microsoft par le prisme de la sécurité avant tout. En pratique, ils rendent – théoriquement – incompatibles pas mal de processeurs pourtant loin d’être obsolètes. Bien sûr, comme souvent, il existe des moyens de contourner tous ces obstacles. L’utilisateur Carlos_SM1995 en apporte la preuve : il a réussi à installer et à faire fonctionner Windows 11 sur un PC en principe inéligible.

Cette machine n’embarque pas un Ryzen 1000 ou un Core de 7e génération ; elle héberge un processeur beaucoup plus ancien, un Pentium 4. Plus précisément, un Pentium 4 661, une puce de la génération Cedarmill, commercialisée en 2006 et gravée, pour l’anecdote, en 65 nm. Ce processeur possède un unique cœur CPU dont la fréquence de base est de 3,6 GHz. Les autres composants de ce PC comprennent une carte mère Asus P5Q, 4 Go de mémoire DDR2-800, une carte graphique NVIDIA Geforce GT 710 et un SSD Micron RealSSD C400 de 120 Go. Pour parvenir à installer Microsoft 11 sur un PC aussi ancien, Carlos_SM1995 a désactivé des fonctions comme le TPM, Secure Boot, VBS (sécurité basée sur la virtualisation).

Précisons qu’il y a quelques jours, Microsoft a détaillé la procédure à suivre pour installer Windows 11 sur une configuration non supportée officiellement dans un article. le papier contient la mise en garde suivante : « Microsoft recommande de ne pas installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à la configuration minimale requise pour Windows 11. Si vous choisissez d’installer Windows 11 sur un périphérique qui ne répond pas à ces exigences, et si vous reconnaissez et comprenez les risques, vous pouvez créer les valeurs de clé de registre suivantes et contourner la vérification de TPM 2.0 (au moins TPM 1.2 est requis) ainsi que de la famille et du modèle de CPU ».

