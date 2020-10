Intel accorde l’AVX2 à des processeurs Pentium et Celeron

Jusqu’à présent, Intel réservait son jeu d’instructions AVX2 aux processeurs Core et Xeon ; mais les choses changent, et il est maintenant question d’une prise en charge étendue aux Pentium Gold et Celeron Tiger Lake : en l’occurrence, le Pentium Gold 7505 et le Celeron 6305.

En effet, les pages produits de ces deux références pour PC portable mentionnent bien le support de l’AVX2 et même de l’AVX512-VNNI. Contrairement à leurs ancêtres, ces processeurs prennent en charge les instructions AVX2, la technologie Intel Deep Learning Boost (utilisant l’instruction AVX512-VNNI), ainsi que les fonctions Intel Gaussian et Neural Accelerator 2.0.

Les évolutions du x86 chez Intel, avec AVX2

Un iGPU Xe-LP à 48 UE

Ces deux processeurs ont d’ailleurs d’autres atouts à faire valoir. Gravés en 10 nm SuperFin, ils héritent d’un iGPU Xe-LP à 48 unités d’exécution ; ils sont en mesure de gérer jusqu’à 4 écrans. Ils prennent également en charge la connectivité Thunderbolt 4.

Le Pentium Gold 7505 est un modèle 2 cœurs / 4 threads. Son TDP-up est de 15 W pour une fréquence de 2 GHz. Sa fréquence Boost grimpe à 3,5 GHz. Le Celeron 6305 est un 2 cœurs / 2 threads. Le TDP-up est aussi de 15 W, mais la fréquence est à 1,8 GHz.

Intel confirme l’existence des processeurs Tiger Lake-H à 8 cœurs

De fait, jusqu’ici, les processeurs Celeron et Pentium Gold d’Intel, privés de certains jeux d’instructions pourtant disponibles sur des puces plus haut de gamme de même génération, en pâtissent dans certains usages. Il semble donc qu’Intel ait décidé de changer sa stratégie pour ses puces entrée de gamme avec Tiger Lake. En revanche, on ignore si de prochains processeurs Pentium et Celeron pour PC fixes auront eux-aussi droit à ce privilège.