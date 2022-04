Intel inaugure une salle blanche de 25 000 m² dans son usine DX1 située dans l’Oregon

Intel a inauguré l’extension de son usine D1X située dans l’Oregon. Cette extension, appelée DX1 Mod3, consiste en une salle blanche de 25 000 mètres carrés. Le montant déboursé s’élève à 3 milliards de dollars. L’entreprise précise que cette salle servira au développement de technologies de nouvelle génération, notamment les transistors RibbonFET, la technologie d’alimentation PowerVia et la lithographie High NA EUV, lesquels serviront aux nœuds Intel 20A et Intel 18A.

Ann Kelleher, vice-présidente exécutive et directrice générale du développement technologique, déclare : « Ces innovations révolutionnaires en matière de processus ont toutes vu le jour ici même, dans l’Oregon. Avec la nouvelle expansion de notre usine D1X, l’Oregon est bien placé pour fournir la prochaine génération de technologies de pointe. Les semi-conducteurs sont fondamentaux pour le leadership technologique des États-Unis, notre économie et la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Intel est la seule entreprise au monde qui concentre aux États-Unis la majorité de ses activités de R&D en matière de processus et de conditionnement, ainsi que la fabrication de semi-conducteurs de pointe en grand volume. »

De son côté, Pat Gelsinger a expliqué : « Depuis sa création, Intel s’est consacré à faire progresser sans relâche la loi de Moore. Ce nouvel espace d’usine renforcera notre capacité à respecter la feuille de route de processus accélérés nécessaires pour soutenir notre audacieuse stratégie IDM 2.0. L’Oregon est depuis longtemps le cœur de notre R&D mondiale en matière de semi-conducteurs […] ».

La feuille de route d’Intel prévoit cinq nœuds en tout juste quatre ans. La firme espère prendre le leadership en 2025.

Intel précise que cette expansion s’inscrit dans la continuité de ses investissements réalisés dans l’Oregon depuis près de 50 ans. Elle indique que ses activités en Oregon « constituent la plus grande concentration d’installations et de talents au monde, avec près de 22 000 employés répartis sur quatre campus à Hillsboro, à 30 km à l’ouest de Portland. L’expansion de Mod3 porte l’investissement total d’Intel en Oregon à plus de 52 milliards de dollars ».

Ci-dessous, la vidéo de l’évènement et une autre, plus ancienne, qui présente les transistors RibbonFET et la technologie PowerVia.

Source : Intel