Intel lance des processeurs Xeon W-1300

Une gamme contenant 7 références : 2 à 6 cœurs / 12 threads et 5 à 8 cœurs / 16 threads.

Sans tambour, ni trompette, Intel a ajouté des processeurs Rocket Lake Xeon W-1300 à son catalogue. Ces puces se destinent principalement à des stations de travail d’entrée de gamme. Contrairement aux Rocket Lake-S pour les particuliers, les Xeon W bénéficient d’une prise en charge de la mémoire ECC (jusqu’à 128 Go de DDR4-3200) et de pilotes graphiques Xe certifiés pour les applications professionnelles.

Ces processeurs prennent place sur le socket LGA1200 d’une carte mère sur chipset W480 ou W580. La gamme Xeon W-1300 comprend 7 références, dont 2 à 6 cœurs / 12 threads et 5 à 8 cœurs / 16 threads. Comme les Rocket Lake-S, ces processeurs gravés en 14 nm héritent d’une architecture CPU Cypress Cove, d’une architecture graphique Xe-LP (jusqu’à 32 UE) et gèrent 20 lignes PCIe 4.0. En matière de TDP, il est de 35 W pour la puce estampillée T, de 125 W pour celles affublées de la lettre P et de 80 W pour les autres.

Cinq cartes graphiques Intel DG2 en préparation

La gamme Xeon W-1300

Le tableau ci-dessous présente la gamme. Malgré l’absence d’annonce officielle, il est probable que les fabricants commercialisent des stations de travail équipées de puces Xeon W-1300 dans les prochaines semaines.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Max Turbo TDP iGPU Unités d’exécution Fréquence de base iGPU Fréquence Max iGPU Prix client recommandé Xeon W-1390P 8 / 16 3,5 GHz 5,3 GHz 125W UHD Graphics P750 32 350 MHz 1,3 GHz 539 dollars Xeon W-1390 8 / 16 2,8 GHz 5,2 GHz 80W UHD Graphics P750 32 350 MHz 1,3 GHz 494 dollars Xeon W-1390T 8 / 16 1,5 GHz 4,9 GHz 35W UHD Graphics P750 32 350 MHz 1,2 GHz 494 dollars Xeon W-1370P 8 / 16 3,6 GHz 5,2 GHz 125W UHD Graphics P750 32 350 MHz 1,3 GHz 428 dollars Xeon W-1370 8 / 16 2,9 GHz 5,1 GHz 80W UHD Graphics P750 32 350 MHz 1,3 GHz 362 dollars Xeon W-1350P 6 / 12 4 GHz 5,1 GHz 125W UHD Graphics P750 32 350 MHz 1,3 GHz 311 dollars Xeon W-1350 6 / 12 3,3 GHz 5 GHz 80W UHD Graphics P750 32 350 MHz 1,3 GHz 255 dollars

Un processeur Intel Core-1800 Alder Lake-S à 16 cœurs / 24 threads détaillé