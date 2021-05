Un processeur Intel Core-1800 Alder Lake-S à 16 cœurs / 24 threads détaillé

Notre confrère Igor Wallossek a mis la main sur échantillon d’ingénierie d’un processeur Intel Alder Lake-S, le Core-1800, et dévoile plusieurs de ses spécifications. Il s’agit d’une puce à 16 cœurs / 24 threads avec un TDP de 125 W.

Rappelons préalablement les raisons pour lesquelles les processeurs Alder Lake d’Intel attisent notre curiosité depuis plusieurs mois. La première est qu’ils bénéficient d’une conception hybride de type big.LITTLE. En effet, les puces de cette douzième génération embarquent deux types de cœurs CPU : des petits cœurs basse consommation sous architecture Gracemont et des cœurs axés sur la performance, Golden Cove. Selon de précédentes fuites, les configurations iraient jusqu’à 16 cœurs (8 + 8) tant pour la gamme Alder Lake-S (desktop) que pour la gamme Alder Lake mobile. Ajoutez à celui une gravure en SuperFin 10 nm (une première pour la gamme desktop grand public chez Intel), la prise en charge de la mémoire DDR5 et de l’interface PCIe 5.0, et vous obtenez une génération plutôt prometteuse sur le papier.

Des résultats de benchmarks pour un système Alder Lake-S associé à de la DDR5-6400

Fréquence maximale sur un et deux cœurs de 4,6 GHz

Revenons-en à notre Intel Core-1800. La configuration à 16 cœurs / 24 threads confirme l’hypothèse selon laquelle seuls les cœurs CPU Golden Cove ont droit à l’Hyper-Threading.

Cet échantillon d’ingénierie précoce, révision B0, a une fréquence de base de seulement 1800 MHz. En revanche, il jouit de fréquences Boost déjà relativement élevées pour ses cœurs Golden Cove : jusqu’à 4,6 GHz sur 1-2 cœurs, 4,4 GHz sur 3-4 cœurs, 4,2 GHz sur 5-6 cœurs et enfin 4 GHz lorsque les 8 cœurs sont mobilisés. Les cœurs Atom basse consommation montent à 3,4 GHz sur 4 cœurs, 3 GHz sur les 8 cœurs.

En matière de consommation et de tension, la dernière est ici de 1,3147 V. Le processeur a un TDP PL1 de 125 watts, un TDP PL2 de 228 watts. La valeur Tau est de 56 secondes, comme pour les processeurs K de la gamme Comet Lake-S.

Les puces Alder Lake devraient prendre place sur des chipsets série 600. Ils pourraient débarquer avant la fin d’année.

Source : Igor’s Lab