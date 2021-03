Intel détaille sa gamme Rocket Lake-S

Intel n’aura finalement pas attendu le 18 mars pour présenter sa gamme de processeurs Rocket Lake-S. Les spécifications et les prix sont disponibles depuis hier. Les nombreuses fuites de ces derniers mois nous avaient permis d’avoir une idée plutôt claire de cette onzième génération, mais toutes les données sont maintenant officielles. En ce qui concerne l’embargo sur les tests, il se prolonge jusqu’au 30 mars.

La gamme Alder Lake mobile dévoilée : des TDP de 5 à 55 W et de 5 à 16 cœurs CPU

Présentation générale

Dans les grandes lignes, les atouts de cette gamme Rocket Lake-S sont une hausse des IPC de 19 % grâce aux cœurs CPU Cypress Cove ainsi qu’une amélioration des performances de l’iGPU de 50 % induite par l’architecture Intel Xe. Ces processeurs gagnent également la prise en charge de 20 lignes PCIe 4.0 et le support natif de la mémoire DDR4-3200 – avec toutefois quelques bémols, nous y reviendrons.

Les Rocket Lake-S gèrent les instructions AVX-512 et la technologie DL Boost. Ils sont toujours gravés en 14 nm et conservent le socket LGA1200 des Comet Lake-S. Par conséquent, s’ils débarquent avec leurs cartes mères série 500, ils sont aussi rétro-compatibles avec certaines cartes mères série 400. En outre, pour les cartes mères série 500, Intel autorise désormais l’overclocking mémoire sur les modèles non-Z, en l’occurence les B560 et H570.

Il y a cependant un point sur lequel la gamme Rocket Lake-S régresse, c’est le nombre de cœurs CPU des Core i9. Ces derniers perdent deux cœurs CPU et se limitent ainsi à 8 au lieu de 10 pour Comet Lake-S. En outre, les nouveaux Core i3 et Pentium ne sont pas des puces Rocket Lake-S mais des Comet Lake Refresh.

Les processeurs Rocket Lake-S se déclinent dans des versions 6 ou 8 coeurs CPU. Hormis les modèles F et les Core i5-11400, ils embarquent une solution graphique intégrée UHD Graphic 750 avec 32 unités d’exécution. Ce sont donc 8 UE de plus que sur Comet Lake-S, et l’une des raisons pour lesquelles les Core i9 ont 8 cœurs et non 10. Le moteur graphique gère le HEVC, VP9, SCC ou encore l’AV1. Toute la gamme est présentée ci-dessous.

Rocket Lake-S

Processeur Cœurs /

Threads Fréquence de base (MHz) Fréquence maximale sur un cœur (MHz) Fréquence maximale sur tous les cœurs (MHz) Intel Smart Cache TDP

(W) IGP

UHD Prix de vente recommandé i9-11900K 8 / 16 3500 5300 4700 16 Mo 125 750 $539 i9-11900KF 8 / 16 3500 5300 4700 16 Mo 125 – $513 i9-11900 8 / 16 2500 5200 4600 16 Mo 65 750 $439 i9-11900F 8 / 16 2500 5200 4600 16 Mo 65 – $422 i9-11900T 8 / 16 1500 4900 3700 16 Mo 35 750 $439 i7-11700K 8 / 16 3600 5000 4600 16 Mo 125 750 $399 i7-11700KF 8 / 16 3600 5000 4600 16 Mo 125 – $374 i7-11700 8 / 16 2500 4900 4400 16 Mo 65 750 $323 i7-11700F 8 / 16 2500 4900 4400 16 Mo 65 – $298 i7-11700T 8 / 16 1400 4600 3600 16 Mo 35 750 $323 i5-11600K 6 / 12 3900 4900 4600 12 Mo 125 750 $262 i5-11600KF 6 / 12 3900 4900 4600 12 Mo 125 – $237 i5-11600 6 / 12 2800 4800 4300 12 Mo 65 750 $213 i5-11600T 6 / 12 1700 4100 3500 12 Mo 35 750 $213 i5-11500 6 / 12 2700 4600 4200 12 Mo 65 750 $192 i5-11500T 6 / 12 1500 3900 3400 12 Mo 35 750 $192 i5-11400 6 / 12 2600 4400 4200 12 Mo 65 730 $182 i5-11400F 6 / 12 2600 4400 4200 12 Mo 65 – $157 i5-11400T 6 / 12 1300 3700 3300 12 Mo 35 730 $182

Comet Lake Refresh

Processeur Cœurs /

Threads Fréquence de base (MHz) Fréquence maximale sur un cœur (MHz) Fréquence maximale sur tous les cœurs (MHz) Intel Smart Cache TDP

(W) IGP

UHD Prix de vente recommandé i3-10325 4 / 8 3900 4700 4500 8 Mo 65 630 $154 $154 i3-10305 4 / 8 3800 4500 4300 8 Mo 65 630 $143 $143 i3-10305T 4 / 8 3000 4000 3700 8 Mo 35 630 $143 $143 i3-10105 4 / 8 3700 4400 4200 6 Mo 65 630 $122 $122 i3-10105F 4 / 8 3700 4400 4200 6 Mo 65 – $97 $97 i3-10105T 4 / 8 3000 3900 3600 6 Mo 35 630 $122 $122 Pentium Gold G6605 2 / 4 4300 – – 4 Mo 65 630 $86 $86 Pentium Gold G6505 2 / 4 4200 – – 4 Mo 65 630 $75 $75 Pentium Gold G6505T 2 / 4 3600 – – 4 Mo 35 630 $75 $75 Pentium Gold G6405 2 / 4 4100 – – 4 Mo 65 610 $64 $64 Pentium Gold G6405T 2 / 4 3500 – – 4 Mo 35 610 $64 $64

Support de la DDR4-3200 en mode Gear 1 uniquement pour le Core i9-11900K

Quelques mots sur le support mémoire. Intel mentionne la DDR4-3200 et la DDR4-2933. Néanmoins, une note de bas de page précise que seul le Core i9-11900K bénéficie d’un support natif de la DDR4-3200 dans la configuration Gear 1 ; c’est seulement en Gear 2 pour les autres.

Gear 1 désigne le mode synchrone où le contrôleur mémoire et la fréquence mémoire sont en 1:1 ; pour tous les autres, la DDR4-3200 se fait en configuration Gear 2, alias le mode asynchrone en 0,5:1. Celui-ci est toutefois susceptible d’induire de la latence.

Ainsi, mis à part pour le Core i9-11900K, régler la mémoire en DDR4-3200 pour le mode Gear1 afin de réduire la latence est considéré comme de l’overclocking… ce qui annule la garantie. Intel a justifié ce choix par le binning des contrôleurs mémoire : ceux de moins bonne qualité (donc tous sauf ceux destinés aux Core i9-11900K) doivent se borner au support DDR4-3200 en mode Gear 2.

Les performances CPU

Afin de contrer les Ryzen 5000, présentés par AMD comme les meilleurs processeurs gaming au monde, Intel concentre son offensive sur ce secteur. L’entreprise compare notamment les résultats obtenus par son Core i9-11900K à ceux du Ryzen 9 5900X. Malgré ses quatre cœurs supplémentaires, celui-ci semble battu. Intel oppose également des puces Rocket Lake-S à des Comet Lake-S.

Seulement Intel a un protocole de test assez étrange. Dans tous les cas, le système embarque 32 Go de mémoire en 14-14-14-34 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 (un modèle Evga XC3 Ultra). Mais bizarrement, les processeurs Rocket Lake-S sont systématiquement mis à l’épreuve avec un PL1 de 250 W. Or, la spécification officielle du PL1 de ces processeurs est de 150 W (c’est d’ailleurs une hausse de 25 W par rapport à Comet Lake-S) ; 250 W étant le PL2. Le hic, c’est que leurs rivaux conservent leur PL1 d’origine : 105 W pour le Ryzen 9 5900X, 125 W pour les Core i9-10900K et Core i5-10600K. Cela ressemble un peu à une course automobile dans laquelle l’une des voitures est autorisée à rouler en 6e et l’autre en 3e ; pas très équitable…

En ce qui concerne les benchmarks applicatifs, Intel met l’accent sur des logiciels qui tirent profit du DL Boost et VNNi ; logiquement, les Rocket Lake-S, qui jouissent de fonctions d’IA accélérées au niveau matériel, n’ont pas trop de difficulté à plus y briller que leurs ancêtres. C’est de bonne guerre, mais comme toujours, recevez ces tests internes avec prudence.

Chipsets 500

Ces processeurs Rocket Lake-S peuvent prendre place sur des cartes mères de séries 400 ou 500 ; uniquement Z490 et H470 dans le premier cas. La rétro-compatibilité est complète pour les Comet Lake Refresh. Cependant, passer à une carte mère 500 offre quelques avantages.

Le premier est un support de l’overclocking mémoire y compris pour les chipsets B560 et H570. Cela est bien sûr permis avec les Rocket Lake et Comet Lake Refresh de 11e génération mais aussi avec les Comet Lake de 10e génération.

Tous les chipsets 500 profitent aussi d’une prise en charge du BAR redimensionnable, sous réserve de carte graphique compatible (Radeon RX 6000 ou RTX 3000).

Pour le PCIe 4.0, les Rocket Lake gèrent 20 lignes : 16 pour la carte graphique et 4 pour le SSD M.2. En outre, la connexion DMI 3.0 passe de 4 à 8 lignes, ce qui double théoriquement le débit (7,86 Go/s). En revanche, les chipsets série 500 restent sur 24 lignes PCIe 3.0 et le privilège du DMI x8 ne concerne pas les cartes mères B560 et H510. Celles-ci, comme les cartes mères série 400, restent sur du DMI x4.