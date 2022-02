Intel lancerait ses processeurs Raptor Lake desktop dès le troisième trimestre 2022

La semaine dernière, Intel a glissé quelques mots au sujet de sa treizième génération de Core, nom de code Raptor Lake. Comme certaines puces Alder Lake, celles-ci profiteront d’une architecture hybride avec deux types de cœurs CPU ; seulement les configurations maximales seront de 24 cœurs / 32 threads grâce à un nombre d’E-cores multiplié par deux (jusqu’à 16 E-Cores). Intel n’a pas donné de date de lancement précise pour l’instant, mais on s’attend à ce que les processeurs Raptor Lake débarquent fin 2022. Cependant, selon Moore’s Law is Dead, l’entreprise aurait décidé d’avancer la sortie de quelques mois : celle-ci serait plutôt prévue au troisième trimestre.

MLID pense que les processeurs Raptor Lake desktop feront leur début dès juillet, août ou septembre. Rappelons que les premiers processeurs Alder Lake, les modèles K, sont disponibles depuis novembre 2021, mais que le le gros des troupes n’est là que depuis janvier.

À propos des processeurs Raptor Lake pour ordinateurs portables, MLID table sur un lancement au cours du quatrième trimestre 2022.

Notez que ce changement de calendrier pourrait être motivé par les mouvements du concurrent : il se dit qu’AMD lancerait également ses Ryzen 7000 « Raphael » dès l’été.

Un processeur Raptor Lake à 32 threads s’échauffe dans le benchmark Ashes of the Singularity

Une hausse des performances comprise entre 8 et 15 % en mono-cœur

MLID livre aussi ses prédictions concernant les gains de performance générationnels. Selon lui, par rapport à Alder Lake, Raptor Lake permettra des hausses comprises entre 8 et 15 % en mono-cœur, entre 30 et 40 % en multicœurs (on suppose que les gains en multicœurs avancés ici englobent la hausse des IPC ainsi que les huit E-cores supplémentaires).

Les processeurs desktop Raptor Lake conserveront le socket LGA1700 et la gravure Intel 7 inaugurés par les Alder Lake. Ils devraient normalement être compatibles avec les cartes mères série 600.

Série Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Génération Intel Core 12e génération 13e génération 14e génération Socket LGA1700 LGA1700 À déterminer Noeud de fabrication Intel 7 Intel 7 Intel 4 Architecture P-Core Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Architecture E-Core Gracemont Gracemont Crestmont Architecture graphique Gen12.2 Gen12.2 Gen 12.7 Nombre maximal de cœurs CPU 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) À déterminer Support mémoire DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 DDR5 PCIe Gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 Date de lancement T4 2021 T3 2022 ? T2 2023 ?

Source : Moore’s Law is Dead via TechPowerUp