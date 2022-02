Un processeur Raptor Lake à 32 threads s’échauffe dans le benchmark Ashes of the Singularity

Depuis plusieurs mois, des données tendent à confirmer que la 13e génération d’Intel, Raptor Lake, augmentera le nombre d’E-cores par rapport à Alder Lake. Une entrée sur le benchmark Ashes of the Singularity étaye une nouvelle fois cette suggestion. Elle révèle un processeur à 32 threads, soit très probablement doté de 8 P-cores et de 16 E-cores.

Au mieux, Alder Lake autorise 8 P-cores et 8 E-cores. Le Core i9-12900 et ses différentes déclinaisons possèdent ainsi 16 cœurs / 24 threads (les E-cores ne profitent pas de l’Hyper-Threading).

Processeurs x86 : la part de marché d’AMD dépasse le record historique de 2006

Un score comparable à celui du Core i9-12900K

Le processeur Raptor Lake est un échantillon technique identifié « Genuine Intel(R) 0000 ». Il est ici associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090. L’utilisateur a effectué le benchmark Ashes of the Singularity avec le le préréglage Min_1080p afin de minimiser l’impact du GPU. Le système marque 13 400 points. Ce n’est pas un résultat sensationnel : vous l’aurez constaté ci-dessus, le Core i9-12900K collaborant avec la même carte graphique obtient des résultats similaires. Naturellement, comme souvent avec les fuites préliminaires, celle-ci n’est pas très révélatrice des performances du produit final. Elle confirme simplement que les processeurs Raptor Lake proposeront plus de threads.

Intel lancerait cette 13e génération avant la fin d’année, soit moins d’un an après la 12e génération. Rappelons en effet que si les premières références Alder Lake (Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K ainsi que leur variante dépourvue d’iGPU) ont lancé l’assaut en novembre 2021, le gros des troupes Alder Lake desktop mais également Alder Lake mobile n’a débarqué que début 2022. D’ailleurs, ces lancements rapprochés contraindraient AMD à dégainer ses Ryzen 7000 plus tôt que prévu, possiblement dès cet été.

Générations Intel Core

Gamme Rocket Lake-S Alder Lake-S Raptor Lake-S Meteor Lake-S Lunar Lake-S Génération 11e 12e 13e 14e 15e Litographie 14nm 10nm Enhanced SuperFin 10nm Enhanced SuperFin 7nm Enhanced SuperFin À déterminer Architecture CPU Cypress Cove Golden Cove + Gracemont Raptor Cove + Gracemont Redwood Cove + Gracemont (?) À déterminer Architecture GPU Gen12.1 Gen12.2 Gen12.2 Gen 12.7 Gen 13 Nombre maximal de cœurs 8 16 (8+8) 24 (8+16) À déterminer À déterminer Socket LGA1200 LGA1700 LGA1700 LGA1700 À déterminer Support mémoire DDR4 DDR4/DDR5 DDR5 DDR5 DDR5 PCIe Gen PCIe 4.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 Chipsets Intel 500 Intel 600 Intel 700 À déterminer À déterminer Date de lancement 30 mars 2021 Novembre 2021 Fin 2022 ? 2023 (?) 2024 (?)

[AOTS] Unknown CPU

CPU: Genuine Intel 0000 (32T)

GPU: GeForce RTX 3090https://t.co/Zjxsa0gEZT — Benchleaks (@BenchLeaks) February 11, 2022

Source : Tom’s Hardware US