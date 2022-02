Raptor Lake : Intel confirme les 24 cœurs / 32 threads

La douzième génération d’Intel Core, Alder Lake, propose au maximum 16 cœurs (8 P-cores et 8 E-cores) / 24 threads. Celle-ci qui suivra, Raptor Lake, contiendra bien des processeurs à 24 cœurs / 32 threads. Cette rumeur courrait depuis plusieurs mois et Intel l’a officialisée lors de l’Investors Meeting 2022. Le Core i9-13900 et ses différentes déclinaisons auront toujours 8 P-cores, mais 16 E-cores, soit deux fois plus que le Core i9-12900.

L’entreprise a fait une démonstration avec un échantillon technique à 24 cœurs / 32 threads. La société y montre l’utilisation des cœurs du processeur dans Blender et Adobe Premiere.

Des processeurs Raptor Lake jusqu’à 25 % moins énergivores que les Alder Lake ?

Des processeurs attendus en 2022

Les processeurs Raptor Lake partagent plusieurs similitudes avec les Alder Lake. Comme ces derniers, ils s’appuient sur la lithographie Intel 7 ; et comme eux, ils utilisent le socket LGA1700. On peut ainsi espérer qu’ils soient compatibles avec les cartes mères série 600.

Intel pourrait lancer cette treizième génération avant la fin d’année. Les puces Raptor Lake auront pour concurrents directs les Ryzen 7000 d’AMD, nom de code Raphael, sous architecture CPU Zen 4. Ces derniers bénéficient d’une gravure en 5 nm par TSMC et prennent aussi en charge le PCIe 5.0 et la DDR5.

Pour en revenir à Intel, après Raptor Lake, viendra Meteor Lake. Ce seront les premiers processeurs grand public à être gravés sur le nœud Intel 4 (7 nm).