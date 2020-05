Intel pourrait se tourner vers TSMC pour fabriquer ses GPU Xe en 5 nm

La gravure en 5 nm de TSMC attire bon nombre de clients et le carnet de commandes du fondeur est déjà bien rempli. Parmi eux, il y a notamment Apple avec son SoC A14, Huawei avec son Kirin 1000 ou encore AMD avec ses processeurs EPYC Genoa et probablement d’autres puces sous architecture Zen4 dans les prochaines années. Récemment, on a découvert que NVIDIA travaille également sur de mystérieux produits en 5 nm et pourrait rapidement devenir l’un des principaux clients de TSMC sur ce process. Voici que le nom d’un nouveau prospect est mentionné. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’Intel.

C’est ce que mentionne un rapport du ChinaTimes. Le journal divulgue la liste des clients de TSMC pour le 5 nm pour les prochaines années. Sur le planning de 2021-2022, aux côtés des GPU Hooper de NVIDIA et des GPU RDNA3 d’AMD, apparaît la mention d’un certain GPU Xe.

Après le 10 nm, plus le droit à l’erreur

Jusqu’à présent, pour ses processeurs, Intel n’a jamais externalisé la fabrication. D’ailleurs, actuellement, la société reste le plus important fournisseur de semi-conducteurs au monde, devant Samsung et TSMC. L’entreprise s’est tout au plus autorisée à faire fabriquer quelques puces annexes chez TSMC. Pendant un temps, il a aussi été question de l’hypothèse selon laquelle elle appelait les usines de Samsung à la rescousse sur le 14 nm. Dans tous les cas, la société n’a jamais mis en place une externalisation complète. Alors l’imaginer sur des produits aussi importants que le seront les GPU Xe signifierait un changement de politique important.

Toutefois, notez qu’Intel fabriquera ses premiers GPU Intel Xe en 10 nm. Les hypothétiques GPU en 7 ou 5 nm n’arriveront que plus tard. Apparemment, Intel souhaite donc prendre ses précautions. Logique, puisque la firme rencontre des difficultés depuis des mois pour son process en 10 nm. Désormais, elle table sur un déploiement accéléré de sa propre gravure en 7 nm. Mais si elle accumule autant de retard pour ses GPU Xe que pour ses processeurs en 10 nm, son image de marque risque encore de s’écorner. Par ailleurs, gardez aussi à l’esprit qu’au niveau de la densité de transistors, le 10 nm d’Intel est à peu près équivalent au 7 nm de TSMC.

Source : TechPowerUp