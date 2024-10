Qualcomm préparerait de nouveaux processeurs PC puissants pour 2026, objectif rivaliser avec Intel et Apple

Si le constructeur de puces américain a présenté à l’IFA, ses nouveaux processeurs pour PC portable, le géant des puces pour smartphone ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le Snapdragon X Elite est définitivement une réussite en termes de performances, Qualcomm va donc poursuivre ses efforts, afin de se faire une place sur le marché des ordinateurs portables. Les débuts ont été quelque peu compliqués avec le Snapdragon X Plus, mais le fabricant arrive enfin à trouver un rythme et des clients, afin de se lancer dans un domaine dominé par Intel, et dans lequel AMD se contente quelques miettes.

Les parts de marché d’Intel et AMD dans les processeurs de PC portables – Graphique : Statista

Qualcomm a en effet fait l’objet d’une rumeur selon laquelle elle travaillerait sur le “SC8480P” aussi appelé “Project Glymur”. Mais Qualcomm ne travaillerait pas sur une mais bien deux puces, toutes les deux avec DirectX 12, ainsi que le Ray Tracing avec accélération matérielle. Mais les performances seraient en nette hausse, alors que le Snapdragon X Elite dispose de 12 cœurs, les futures puces seraient dotées de 18 cœurs, pour la version haut de gamme du moins, et ce, avec prise en charge de la LPDDR5X naturellement.

Un autre processeur avec le nom “Mahua” devrait également voir le jour, ce dernier, moins performant, avec seulement 12 cœurs. Reste-t-il encore à savoir si le constructeur travaillera correctement sur cette version.

Afin de suivre le rythme assez intense lancé par Apple avec les puces M3 et M4, les nouveaux processeurs de Qualcomm auraient un bus mémoire de 192 bits, mais aucune fréquence n’aurait encore été mentionnée. Cependant, le constructeur ne serait pas prêt tout de suite, les nouvelles puces n’arriveraient que début 2026. En effet, le Snapdragon X Elite est sorti récemment, il n’est pas utile de présenter de nouvelles puces tous les 6 mois. De plus, ces nouveaux processeurs devraient être gravés en 3 nm, par TSMC.