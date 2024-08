Core Gen13 et Gen14 : Intel fait face à la crise et étend la garantie des processeurs instables

Suite aux nombreux signalements de plantages et d’instabilités concernant ses processeurs de bureau Core de 13e et 14e génération, Intel annonce (enfin) une extension de leur période de garantie. Cette mesure exceptionnelle s’applique à tous les CPU Raptor Lake concernés vendus en boîte.

© Intel

Intel fait face à une vague de critiques concernant ses processeurs de 13e et 14e génération. Des problèmes de plantages et d’instabilité, affectant depuis quelques mois une large gamme de modèles sur le marché, ont poussé le géant des semi-conducteurs à prendre des mesures exceptionnelles.

Dans un communiqué officiel, Intel annonce une extension de garantie de deux ans pour tous les processeurs Raptor Lake vendus en boîte. Cette décision intervient alors que l’entreprise fait l’objet d’une enquête pour une possible action collective en justice.

Une extension de garantie pour apaiser les inquiétudes

Face aux nombreux témoignages d’utilisateurs confrontés à ces instabilités, particulièrement lors de sessions de jeux ou d’autres tâches exigeantes, Intel a reconnu l’existence d’un problème lié à une tension excessive au sein de ses processeurs. Cette anomalie, qui peut entraîner des dommages permanents par électro-migration, a conduit le constructeur à proposer une extension de garantie pour ses processeurs Raptor Lake, portant la durée totale de couverture à cinq ans.

Destinée à atténuer les inquiétudes concernant les dommages potentiels à long terme aux puces concernées et à restaurer la confiance envers la marque, cette mesure ne s’applique toutefois qu’aux processeurs achetés en boîte. Intel encourage toutefois les utilisateurs ayant acheté des systèmes complets auprès de fabricants OEM à contacter ces derniers pour obtenir une extension de garantie similaire.

La lenteur de réaction d’Intel face à ce problème, et l’absence de rappel généralisé des produits concernés, donne tout de même à l’extension de garantie des allures de mesure proactive visant principalement à maintenir la confiance des clients.

Des causes multiples et complexes

L’origine des problèmes rencontrés par les processeurs Raptor Lake n’est pas encore totalement et clairement établie. Si Intel a initialement pointé du doigt les fabricants de cartes mères, l’entreprise a finalement identifié une erreur dans l’implémentation de l’algorithme eTVB au sein du microcode de ses CPU comme étant la cause profonde du problème.

© Tom’s Hardware US

L’entreprise prévoit donc de publier une mise à jour de ce microcode d’ici la mi-août, pour éviter une nouvelle dégradation des processeurs non affectés. Cette mise à jour ne résoudra cependant pas les problèmes des puces déjà impactées, et les utilisateurs de processeurs défectueux devront donc demander un remplacement.

Le fondeur a également profité de l’occasion pour clarifier un autre défaut touchant certains de ses CPU. Détecté fin 2022 et qualifié de “mineur“, Intel affirme qu’un problème d’oxydation des vias a été résolu début 2023 grâce à des améliorations et à des contrôles de fabrication renforcés. L’entreprise concède toutefois que des processeurs défectueux ont pu rester en circulation jusqu’au début de l’année 2024.

Une communication tardive et un manque de transparence

La communication d’Intel face à cette crise a été largement critiquée. L’entreprise est accusée d’avoir tardé à réagir et de manquer de transparence quant aux causes des problèmes rencontrés. Face à la grogne des utilisateurs, Intel a présenté ses excuses pour le retard de communication, expliquant que l’identification et la résolution du problème se sont avérées complexes.

L’absence d’outil permettant d’identifier facilement les processeurs concernés et l’incertitude quant à savoir si des dommages invisibles auraient pu être causés aux processeurs exposés à une tension excessive, même s’ils ne présentent pas encore de symptômes, contribuent à l’incertitude générale.

L’impact à long terme de cette crise sur la réputation d’Intel reste donc à déterminer. L’entreprise est confrontée à une pression croissante de la part des consommateurs et des partenaires, certains d’entre-eux envisageant déjà de se tourner vers les processeurs Ryzen d’AMD, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les ventes non seulement des puces existantes, mais aussi des futurs processeurs Core Ultra 200V attendus au quatrième trimestre 2024.