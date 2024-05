iOS 18 : l’IA des iPhone prendrait son temps avant d’être totalement au point

Afin de rattraper son retard sur la concurrence, Apple prévoit de doper iOS 18 à grand renfort d’intelligence artificielle. La prochaine version du système d’exploitation mobile des iPhone pourrait notamment se doter d’un assistant virtuel et d’une messagerie plus intelligents.

Si Siri et Messages vont donc être améliorés, ce ne sont pas les seules fonctionnalités d’iOS qui devraient profiter de l’IA. Au fur et à mesure que la date de lancement de l’OS s’approche, il est désormais possible d’en apprendre un peu plus sur l’intégration par Apple de l’intelligence artificielle.

Il ne faut pas s’attendre à quoi que ce soit de révolutionnaire, le géant de Cupertino semblerait proposer une offre IA très similaire à celle de ses rivaux. Ainsi, la stratégie de l’entreprise est de fournir des outils pratiques à l’intention des usagers ordinaires de ses smartphones.

En revanche, si la liste des améliorations semble assez complète, il est possible qu’elles ne soient pas forcément toutes au point. En effet, la plupart de ses fonctionnalités IA seront apparemment présentes en tant que “preview” ou aperçu lors du lancement de l’OS.

iOS 18 va regorger de fonctionnalité IA

App Photos ©Apple

Ce choix d’Apple pourrait s’expliquer par le retard potentiel pris par iOS 18, qui aurait vu son développement s’arrêter suite aux nombreux bugs d’iOS 17. Quoi qu’il en soit, Apple semble bel et bien décidé à faire de la future version de l’OS une expérience IA à part entière.

Un nouveau rapport de Bloomberg a en effet listé un nombre conséquent de fonctionnalités potentielles. Parmi elles, il est possible de retrouver des outils “classiques” visant à améliorer l’ergonomie et l’expérience utilisateur des iPhone :

L’amélioration de l’application Photo, avec notamment la retouche assistée par IA.

La retranscription de mémos vocaux.

La suggestion de réponses adaptées à un mail ou un message.

La génération d’Emojis en fonction du contexte.

Une recherche web améliorée sur Safari et plus fiable et rapide sur Spotlight.

Le résumé intelligent des notifications, messages, documents ou encore d’articles de presse (entre autres).

Une amélioration globale de Siri pour rendre l’interaction avec l’assistant plus “naturelle”.

Ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres et la liste des fonctionnalités devrait s’étendre petit à petit. Néanmoins, il faut préciser qu’au vu de leur fonctionnement, certaines d’entre elles pourraient être réservées aux prochains smartphones d’Apple, l’iPhone 16.

Il semblerait que les fonctionnalités IA d’iOS 18 seront en partie natives. Celles demandant le moins de puissance de traitement fonctionneraient directement sur les mobiles. Il faut donc s’attendre à ce que les iPhone des générations précédentes ne soient pas en mesure de les utiliser.

Les fonctions plus exigeantes, elles, seraient accessibles via le cloud. iOS 18 devrait être déployé officiellement en septembre en même temps que la sortie des iPhone 16. Il faut espérer que d’ici là les fonctionnalités IA d’Apple soient au point et que l’OS ne rencontre pas les mêmes problèmes que la version 17, buggée et apparemment finie à la va-vite.

iOS 18, la prochaine version du système d’exploitation mobile d’Apple, devrait intégrer de nombreux outils IA.

Parmi eux, on retrouve des améliorations des apps comme Photos ou Safari, mais aussi de Siri, l’assistant virtuel des iPhone.

En revanche, ces nouvelles fonctionnalités pourraient ne pas être 100 % fonctionnelles lors du lancement de l’OS.

Source : Bloomberg