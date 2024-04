iOS 18 : L’IA serait en partie native pour rendre les iPhone plus performants et réactifs

©Sophia Stark via Unsplash

Bien qu’Apple soit en retard face à la concurrence question intelligence artificielle, l’entreprise est déterminée et souhaite investir beaucoup d’argent pour développer l’IA sur ses produits. Ainsi iOS 18 serait l’occasion pour l’intelligence artificielle de faire son entrée dans les appareils de la firme.

Cela pourrait prendre plusieurs formes dont celle d’un assistant virtuel boosté par cette fonctionnalité par exemple. En revanche, sans annonce officielle d’Apple, il est encore difficile de savoir exactement comment l’IA sera intégrée aux futurs iPhone.

Heureusement il est tout de même possible de glaner quelques informations ça et là afin de se faire une idée de ce qu’iOS 18 va proposer. Selon Mark Gurman, Apple aurait dans l’idée de rendre l’IA disponible sur tous les modèles d’iPhone compatibles avec la prochaine version du système d’exploitation mobile.

Mieux encore, une partie des fonctionnalités de l’IA fonctionnerait de manière native sans l’intermédiaire d’un serveur. Avec la prochaine version d’iOS 18, les utilisateurs pourront donc effectuer des opérations sans nécessiter de connexion au Cloud. Cela devrait élargir le champ des possibles en augmentant le nombre d’appareils pouvant bénéficier de l’IA.

©Daniel Romero via Unsplash

Apple veut intégrer l’IA nativement

C’est une excellente nouvelle pour les usagers sachant que certaines fonctionnalités génératives seront réservées aux appareils les plus modernes. Ainsi les iPhone 15 et leur puce A17 pourraient sans problème gérer le fonctionnement d’un LLM (grand modèle de langage) natif par exemple.

L’utilisation native de l’IA sur les iPhone a plusieurs avantages non négligeables. En plus d’être disponible sur plus d’appareils, cela permet également de rendre les temps de réponse des LLM et fonctionnalités IA bien plus rapides. Ils devraient être en mesure de fonctionner en temps réel et sans connexion internet.

De plus, sans passer par internet ou un serveur, l’intégration “on-device” de l’IA pourrait être un moyen d’améliorer la confidentialité des utilisateurs. Leurs données et la façon dont ils utilisent l’IA ne devant pas transiter par un serveur, le risque de fuite de leur information est de ce fait réduit. En revanche, il reste à voir si Apple ne va pas aller chercher ses informations d’elle-même, la firme ayant tendance à surveiller de près ses usagers.

L’IA d’iOS 18 devrait être utilisée pour de multiples tâches. Comme dit plus haut elle va certainement doper Siri et améliorer ses fonctionnalités. De plus, l’IA pourrait également améliorer l’expérience globale des utilisateurs en boostant les performances des appareils sous iOS 18.

Malheureusement tout n’est pas rose et les fonctionnalités IA ne seront pas toutes natives. Cela signifie que certains des outils dopés par la technologie seront certainement réservés à des versions spécifiques des appareils Apple. Ainsi tous les utilisateurs ne devraient pas profiter de la même expérience IA en fonction du modèle de leur iPhone ou de leur iPad.

