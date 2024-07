Le prix des iPhone augmente, Apple vous fait probablement payer l’écotaxe

©Tron Le via Unsplash

Habituellement, plus le temps passe, plus un smartphone baisse de prix. La quasi-totalité des constructeurs suivent ce principe qui permet de conserver l’intérêt que peut avoir un modèle lorsque la génération suivante est lancée.

Apple applique aussi cette baisse du prix de ses produits. Par exemple, lors de la sortie du MacBook Air M3, la version M2 avait perdu 100€ par rapport à son tarif d’origine. En général, les iPhone ne font pas exception et chaque nouveau modèle fait décroître le coût d’achat de ses prédécesseurs.

Pourtant, alors que l’iPhone 16 s’approche à grands pas, le géant de Cupertino aurait décidé de faire l’inverse et d’augmenter le prix de ses smartphones. S’il ne s’agit pas d’une hausse importante (entre 0,16% et 0,75%), elle reste assez étonnante. D’autant plus que cette augmentation serait réservée au marché français.

La loi française en cause ?

iPhone 15, Plus, Pro Plus et Ultra ©Apple

Évidemment, Apple n’a pas daigné justifier ce changement de tarification et aucune information officielle n’est disponible. L’augmentation des prix ne concernant qu’une zone géographique en particulier, elle ne peut pas s’expliquer par la hausse de la tarification de TSMC, le fondeur responsable des SoC des iPhone.

Il faut donc aller chercher l’explication ailleurs. Celle-ci pourrait être due à la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire). Cette dernière servant à lutter contre le gaspillage mais aussi contre l’obsolescence programmée.

Par exemple, la loi française pousse les entreprises comme Apple à faciliter la réparation de leurs produits ainsi que le maintien de la compatibilité logicielle. Ce genre de mesure peut être coûteuse pour les firmes qui seraient alors tentées d’augmenter les prix de leurs produits.

Apple veut conserver ses marges

iPhone 13 et 13 Mini © Apple

La participation des constructeurs (l’écotaxe) étant récemment passée de 0,02 € à 1,67 €, cette hypothèse semble être la plus logique. D’autant plus que la hausse du prix des iPhone, qui n’a rien d’extraordinaire et ne dépasse pas les quatre euros, se rapproche de ce montant.

iPhone 15 : 969 € > 970,95 €

iPhone 15 Plus : 1119 € > 1120,95 €

iPhone 15 Pro : 1229 € > 1230,95 €

iPhone 15 Pro Max : 1479 € > 1480,95 €

iPhone 14 : 869 € > 872,95 €

iPhone 13 : 749 € > 752,95 €

iPhone SE : 529 € > 532,95 €

Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’Apple ne veuille pas baisser ses marges et fasse donc payer ses consommateurs plutôt que de perdre un peu d’argent. Si la hausse des prix reste modérée, elle dénote d’une philosophie assez discutable de la part de l’entreprise.

Ce n’est pas particulièrement étonnant, le géant de Cupertino étant un mauvais élève en ce qui concerne le respect des usagers et des réglementations. Par exemple, la firme est actuellement dans le collimateur de l’Europe pour ses pratiques anticoncurrentielles. Celle-ci pourrait d’ailleurs lui coûter cher puisque l’amende encourue par Apple pourrait s’élever à près de 30 milliards d’euros.