iPhone 18 : Apple abandonnerait Dynamic Island pour Face ID sous l’écran, enfin

Alors que le développement de la prochaine génération de smartphones Apple suit son cours, de nouvelles informations techniques viennent de faire surface. Une source industrielle réputée indique que la production des prototypes de l’iPhone 18 a débuté, révélant au passage les dimensions d’écran et une évolution notable concernant l’intégration des capteurs biométriques.

Si Apple cherche à maintenir sa position dominante sur le marché du mobile, la firme semble s’en tenir, pour le moment, à un calendrier de développement classique. D’après le leaker Digital Chat Station, actif sur le réseau social Weibo et dont les informations se sont souvent révélées justes par le passé, la gamme iPhone 18 serait entrée en phase de production de prototypes. Cette étape cruciale permet généralement de valider les choix techniques avant la production de masse.

Une gamme de quatre modèles, l’iPhone Air maintenu

Contrairement à certaines rumeurs évoquant une réduction de la voilure suite aux performances commerciales mitigées supposées de l’iPhone Air premier du nom, cette nouvelle fuite mentionne explicitement quatre appareils distincts pour cette année.

Apple conserverait ainsi sa segmentation actuelle avec l’iPhone 18 standard, une seconde génération d’iPhone Air, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Un absent notable est toutefois à signaler dans ce rapport : l’iPhone pliant (ou “Fold”). Bien que pressenti par certains observateurs pour accompagner la série 18, il ne figure pas dans les listings de dimensions partagés par la source.

Vers une généralisation du 120 Hz et Face ID sous l’écran

Le rapport technique détaille les spécificités des dalles testées. Une harmonisation semble se profiler : l’ensemble de la gamme, modèles standards inclus, bénéficierait de panneaux OLED LTPO permettant un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz. Jusqu’à présent, cette technologie (ProMotion) était souvent réservée aux versions les plus onéreuses.

Cependant, Apple maintiendrait une différenciation technique entre ses modèles via l’intégration des capteurs :

iPhone 18 (6,27 pouces) et iPhone Air 2 (6,55 pouces) : ces modèles conserveraient l’interface actuelle avec la Dynamic Island visible.

ces modèles conserveraient l’interface actuelle avec la Dynamic Island visible. iPhone 18 Pro (6,27 pouces) et iPhone 18 Pro Max (6,86 pouces) : ces versions inaugureraient la technologie Face ID placée sous l’écran.

Il est important de préciser une nuance technique : si les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale (Face ID) passeraient sous la dalle pour les modèles “Pro”, la caméra frontale resterait, elle, visible via un poinçon. La technologie de caméra totalement invisible sous l’écran ne serait pas prévue pour cette génération, les analystes l’estimant plutôt réservée à une future itération, potentiellement pour le modèle du 20ème anniversaire.

Des fuites pour l’instant incertaines

Comme pour toute fuite intervenant durant la phase de prototypage, ces informations doivent être considérées avec la prudence d’usage. À ce stade du développement, Apple teste fréquemment plusieurs variantes de composants et de design. Si les prototypes actuels ne répondent pas aux exigences de qualité de la marque, les spécifications finales pourraient évoluer d’ici la présentation officielle prévue plus tard cette année.