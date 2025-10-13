Le futur iPhone pliable pourrait ne pas coûter si cher, on vous explique pourquoi

La réduction du coût de production de la charnière, passée de 100-120 dollars à 70-80 dollars grâce à l’optimisation industrielle de Foxconn, pourrait permettre à Apple de proposer son iPhone pliable à un prix plus compétitif dès 2026.

Le développement du premier iPhone pliable d’Apple franchit une étape importante avec une baisse notable du coût de production de sa charnière, un composant clé pour ce type d’appareil. Selon des informations récentes, le prix moyen de la charnière devrait s’établir entre 70 et 80 dollars après le début de la production en série, contre des estimations initiales comprises entre 100 et 120 dollars. Cette réduction pourrait permettre à Apple de préserver ses marges bénéficiaires ou de proposer un prix de vente plus accessible aux consommateurs.

Une collaboration intéressante entre Foxconn et Shin Zu Shing

La charnière, élément central de la durabilité et de la fonctionnalité d’un smartphone pliable, est développée dans le cadre d’une coentreprise entre Foxconn et Shin Zu Shing. Foxconn, qui détient une participation majoritaire, et son partenaire ont remporté près de 65 % des commandes de charnières pour ce projet, tandis qu’Amphenol se chargera des 35 % restants. Cette alliance permet à Apple de maintenir un contrôle strict sur la qualité et la stabilité du mécanisme, tout en optimisant les coûts.

Contrairement à une baisse de qualité ou à l’utilisation de matériaux moins chers, cette réduction de coût s’explique par une amélioration des processus de fabrication et une production à grande échelle. Foxconn, grâce à son expertise et à ses capacités industrielles, a réussi à rationaliser l’assemblage sans compromettre la fiabilité du produit. Cette approche profite également aux fournisseurs, qui peuvent ainsi tirer parti de la production de charnières tout en participant à l’assemblage global de l’iPhone.

La stratégie d’approvisionnement renforce la position d’Apple

Cette optimisation des coûts s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à concilier performance, durabilité et efficacité de production. La charnière, souvent considérée comme l’un des points faibles des appareils pliables en raison de sa complexité, devient ici un atout grâce à une fabrication mieux maîtrisée. Par ailleurs, Luxshare-ICT pourrait rejoindre le pool de fournisseurs après 2027, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse des prix et une diversification de l’offre.

iPhone pliable : le lancement prévu dès 2026

Les dernières rumeurs évoquent un lancement potentiel en 2026 pour ce modèle, qui intégrerait un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces. Le cadre, composé d’un alliage aluminium-titane, serait conçu pour minimiser la trace de pliure, un défi technique majeur pour ce type de dispositif. Si Apple parvient à maintenir cette dynamique de réduction des coûts, le premier iPhone pliable pourrait être commercialisé à un tarif inférieur aux attentes initiales.