iPhone pliable : il pourrait avoir une batterie colossale, mais pas au niveau de certains Android

L’iPhone pliable pourrait, s’il existe, avoir une batterie imposante, la plus importante jamais vue sur un iPhone. Ceci, avec un prix toutefois très élevé, dépassant largement les 2000 dollars.

Des rumeurs récentes suggèrent que le futur iPhone pliable d’Apple, s’il venait à exister réellement et donc, à sortir un jour, pourrait intégrer la plus grande capacité de batterie jamais vue dans un smartphone de la marque, bien que cela s’accompagnerait d’un prix de vente potentiellement très élevé.

Une batterie XXL sur un iPhone

Historiquement, Apple s’est appuyé sur l’optimisation logicielle pour l’autonomie de ses appareils plutôt que sur l’intégration de batteries de très grande capacité, notamment par rapport à la concurrence sur le marché des smartphones pliables. Cependant, des informations récentes, notamment celles partagées sur Weibo par Dingzhuo Digital et rapportées par MyDrivers, indiquent que l’iPhone pliable pourrait disposer d’une batterie d’une capacité allant de 5000 mAh à 5500 mAh. Pour rappel, l‘iPhone 16 Pro Max actuel a une batterie d’une capacité de 4685 mAh.

Cette capacité potentiellement plus élevée serait nécessaire pour compenser la consommation d’énergie accrue liée à la présence d’un écran interne et d’un écran externe. Il est également suggéré qu’Apple pourrait explorer l’utilisation de la technologie silicium-carbone pour augmenter la taille de la batterie sans compromettre l’épaisseur de l’appareil.

Un coût de production élevé, donc un prix de vente élevé

Le même rapport indique un prix d’environ 2090 dollars. Cette estimation s’aligne avec les prévisions d’analystes d’UBS, qui anticipent une fourchette de prix entre 2000 et 2400 dollars pour l’iPhone pliable. Le coût de fabrication est estimé à environ 759 dollars.

Plusieurs facteurs pourraient contribuer à ce coût de production élevé. L’iPhone pliable devrait être équipé de la puce A20 Pro, qui utiliserait le processus de gravure en 2 nm de TSMC (N2). Cette dernière permettrait d’intégrer directement la RAM sur le silicium de la puce, améliorant ainsi les performances et l’efficacité énergétique, mais augmentant également la complexité de fabrication. De plus, Apple utiliserait des plaques métalliques attachées aux écrans et le forage au laser pour minimiser le pli visible sur l’écran.

Le lancement de l’iPhone pliable serait prévu pour le second semestre de 2026.