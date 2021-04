Jusqu’à 80 cœurs pour les processeurs Intel Sapphire Rapids ?

Autrement dit deux fois plus de cœurs que pour la meilleure puce Ice Lake-SP.

Bien que leur vaisseau amiral bénéficie désormais de 40 cœurs / 80 threads, les processeurs Xeon Scalable de troisième génération d’Intel (Ice Lake-SP) souffrent toujours d’un net déficit de cœurs CPU par rapport à leurs concurrents AMD EPYC, dont les meilleures pièces embarquent jusqu’à 64 cœurs. La quatrième génération, Sapphire Rapids, devrait toutefois réduire cet écart ; si une fuite évoquait 56 cœurs en début de mois, la surenchère continue : désormais, il est question de 80 cœurs.

Cette hypothèse se base sur des photographies publiées par YuuKi_AnS de ce qu’il présente comme des processeurs Sapphire Rapids. Le chiplet dévoile une structure en 4×5, soit 20 dies. Chacun pouvant accueillir 4 cœurs CPU, le nombre total de cœurs CPU pour les puces les mieux dotées pourrait monter à 80.

96 cœurs pour EPYC Genoa

Prenez quand même ces données au conditionnel, de fausses informations au sujet des Sapphire Rapids ayant déjà circulé en début d’année. Pour l’instant, Intel n’a donné aucune indication concernant le nombre de cœurs maximal pour cette gamme. En outre, comme indiqué plus haut, une diapositive partagée par VideoCardz il y a quelques semaines évoquait non pas 80 mais 56 cœurs CPU, pour un TDP de 350 W ; une valeur qui s’envolerait avec 24 cœurs CPU en plus… Parmi les autres spécifications évoquées pour les Sapphire Rapids, citons la prise en charge de la mémoire DDR5 et le support de 80 lignes PCIe 5.0.

Du côté d’AMD, les successeurs des EPYC Milan, les EPYC Genoa gravés en 5 nm, auraient eux aussi droit à la DDR5, au PCIe 5.0 et à plus de cœurs : jusqu’à 96.

