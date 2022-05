Kingston Digital VP80ES : un SSD externe avec écran tactile et cryptage matériel

Ce SSD externe possède un écran tactile et couleur et bénéficie d’une certification FIPS 197 avec chiffrement XTS-AES 256 bits.

Kingston Digital présente son SSD externe IronKey Vault Privacy 80 (VP80ES). Principales caractéristiques mises en avant par la firme : un écran tactile (couleur) ainsi que du cryptage matériel pour la protection des données (certification FIPS 197 avec chiffrement XTS-AES 256 bits).

Concernant la protection des données, ce modèle dispose de fonctionnalités comme l’option multi mots de passe (Admin/Utilisateur) avec des modes PIN/Passphrase et des règles de mot de passe configurables. Kingston précise que l’option Administrateur permet choisir entre les modes PIN numérique et Passphrase, de définir des règles de mot de passe configurables ou d’activer des options de sécurité étendues comme le nombre maximal de tentatives de mot de passe partagé, la longueur minimale du mot de passe entre 6 et 64 caractères, les règles de mot de passe alphanumérique, le délai d’attente automatique pour verrouiller le disque, la disposition aléatoire de l’écran tactile ou encore Secure-Erase pour garantir une protection maximale des fichiers importants.

Disponible en trois capacités : 480 Go, 960 G et 1920 Go

Kingston arque ainsi que son VP80ES « est conçu pour protéger les données tout en étant simple et intuitif. Ce périphérique est idéal pour se prémunir des attaques de type Brute Force et BadUSB grâce à un micrologiciel signé numériquement pour des utilisateurs allant des petites et moyennes entreprises (PME) aux créateurs de contenu ». En pratique, « la protection contre les attaques de type Brute Force du VP80ES crypte automatiquement, par défaut, le disque si les mots de passe Administrateur et Utilisateur sont saisis incorrectement 15 fois de suite ».

Oscar Escayola Kaloudis, Flash Business Manager EMEA chez Kingston, justifie : « Étant donné que de plus en plus de personnes continuent de travailler à domicile et donc loin des pare-feux de l’entreprise, Kingston propose aux petites et moyennes entreprises solutions de sécurité de niveau militaire plus performantes et pratiques, en complément de nos clés USB cryptées existantes. Le IronKey Vault Privacy 80ES correspond exactement à ce besoin. Entre l’écran tactile couleur, la multitude de fonctions de sécurité et son petit format, les utilisateurs peuvent véritablement contrôler leurs données eux-mêmes. »

Pour finir, sachez que ce SSD externe IronKey Vault Privacy 80 a des dimensions de 122,5 mm x 84,2 mm x 18,5 mm ; qu’il utilise une interface USB 3.2 Gen 1 en USB Type-C (le SSD est fourni avec deux câbles adaptateurs, USB Type-C / Type-A) ; qu’il est équipé d’une housse de protection en néoprène. Les débits plafonnent à 250 Mo/s.

Ce produit est disponible dans les capacités de 480 Go, 960 Go et 1920 Go. Kingston accorde une garantie limitée de trois ans.