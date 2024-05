La Bêta 2 d’Android 15 est disponible, un OS avare en fonctionnalités ?

Google vient de déployer la seconde bêta de la prochaine version de son système d’exploitation mobile Android 15. Le nombre de smartphones éligibles a été élargi et il est désormais possible de tester des fonctionnalités telles que les espaces privés.

Il ne fait aucun doute qu’Android 15 est actuellement en phase de développement active chez Google. La version de l’OS mobile a même eu droit à sa première bêta publique. Celle-ci s’est concentrée sur des modifications de l’interface et des améliorations de la sécurité.

De ce fait, aucune des fonctionnalités attendues de l’OS ne pouvait être testée. Que ce soit la possibilité de forcer le mode sombre des applications ou bien la réactivation quotidienne du Bluetooth.

Heureusement, à l’occasion de son dernier événement I/O, Google a changé un peu la donne. La Bêta 2 du système Android 15 peut désormais être téléchargé. Celui-ci apporte quelques fonctionnalités inédites et des changements mineurs, dont la possibilité de tester l’OS sur autre chose qu’un smartphone Pixel.

Ainsi, la seconde bêta ouverte d’Android 15 s’ouvre à plus d’utilisateurs, notamment les propriétaires de mobiles Xiaomi, Honor, IQOO, OnePlus, Oppo, Vivo et Nothing. Cela devrait permettre à la firme de Mountain View de disposer d’un panel de testeurs plus important et ainsi améliorer l’expérience de son OS.

Android 15 manque-t-il de nouveautés ?

L’un des ajouts majeurs de cette nouvelle bêta est l’apparition des Private Space, une fonctionnalité permettant de cacher les applications. Celle-ci permet aux utilisateurs de protéger leur vie privée en créant des espaces privés auxquels eux seuls peuvent accéder.

©Google

Pour créer un espace privé, il suffit de se rendre dans Settings > Security & privacy > Private space et de paramétrer un dossier verrouillé. Évidemment, s’agissant d’une bêta, il n’est pas dit que l’OS ne rencontre pas quelques bugs. De ce fait, il est possible que la fonctionnalité ne soit pas entièrement fonctionnelle.

Malheureusement, pour l’instant, Android 15 semble plus enclin à faire des changements sous la surface. L’interface utilisateur ne semble pas évoluer réellement et seulement quelques fonctionnalités sont accessibles et prévues.

Si cela n’est pas particulièrement dérangeant, certains utilisateurs pourraient être déçus du peu de nouveautés offertes par cette version du système d’exploitation. En revanche, cela ne veut pas dire que l’OS ne va pas évoluer sur la durée.

À sa sortie, Android 14 était également un peu aride en fonctionnalités novatrices mais il s’est étoffé petit à petit au travers des différentes mises à jour de Google. Il est probable que l’OS suivant fasse de même.

Pour ceux qui veulent malgré tout tester la seconde bêta d’Android 15, il est possible de la télécharger en suivant quelques étapes (à condition de posséder un smartphone éligible).

Accédez aux Paramètres > Système. Dans Mises à jour logicielles, cliquez sur Mise à jour du système. La version bêta devrait être visible. Lancez l’installation via Télécharger et installer.

Encore une fois, il est possible que l’expérience de l’OS ne soit pas optimale et peut-être buguée. En espérant que ces problèmes ne seront plus d’actualité lors de la sortie officielle d’Android 15.