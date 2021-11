La dernière version de RPCS3 corrige de nombreux bugs visuels présents sur les jeux Uncharted et Ratchet & Clank

Il y a quelques jours, les développeurs de RPCS3, sans doute le meilleur émulateur de PlayStation 3, ont mis en ligne une nouvelle version. Celle-ci apporte des améliorations et corrections de bugs pour plusieurs jeux : ceux de la série Ratchet & Clank, The Last of Us, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake’s Deception, Resident Evil Code: Veronica X et Dragon’s Dogma.

Pour les jeux Ratchet & Clank, l’équipe a corrigé des bugs relatifs aux effets lumineux et débloqué le framerate au-delà de certaines limites (variables selon les opus). Pour The Last of US, les corrections ciblent notamment le rendu des ombres dynamique, un souci apparemment récurrent et également fixé dans Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake’s Deception ou encore Dragon’s Dogma. Bref, la vidéo détaille et illustre tous les changements pour chacun des titres.

La dernière version de RPCS3 apporte des corrections graphiques majeures à une vingtaine de jeux

Des améliorations régulières

Durant les semaines précédentes, les développeurs avaient intégré le FidelityFX Super Resolution (FSR) d’AMD, faisant alors de RPCS3 le premier émulateur de console de jeu à le prendre en charge. Plus récemment, l’équipe a averti les utilisateurs possédant un processeur Alder Lake qu’il était judicieux de désactiver les E-cores avec l’émulateur.

Vous pouvez télécharger RPCS3 à cette adresse.

L’émulateur RPCS3 propose désormais du multijoueur

Source : DSOGaming