La dernière version de RPCS3 apporte des corrections graphiques majeures à une vingtaine de jeux

L’équipe en charge de l’émulateur PS3 RCPS3 continue de l’améliorer au fil des mois. La dernière version corrige principalement des problèmes graphiques présents sur une vingtaine de jeux, parmi lesquels Infamous 2, God of War 3, Infamous 2 ou encore Demon’s Souls.

La vidéo ci-dessus, publiée par la chaîne officielle de l’émulateur, illustre les différents abonnissements. Outre les jeux susmentionnés, MotorStorm Apocalypse, Beyond Two Souls, Sega All-Stars Racing, Tomb Raider Call of Juarez : Gunslinger, Dead Island, Trine 2, Brutal Legend, The Cave, Golden Eye 007 : Reloaded, Dante’s Inferno, One Piece : Pirate Warriors, et Resistance 3 reçoivent des correctifs.

L’émulateur RPCS3 prend déjà en charge le FSR d’AMD

2035 titres « jouables »

L’équipe de RPCS3 explique dans le descriptif de la vidéo que « toutes les modifications présentées ont été effectuées par kd-11, et proviennent principalement de deux changesets, qui ont affecté les exclusivités AAA et les jeux multiplateformes ». L’ajout d’un « nouveau paramètre Precise ZCULL à RPCS3 (activé par défaut) » corrige des soucis de skybox dans Dante’s Inferno, de soleil et de rayons lumineux traversant les objets dans Demon’s Souls et Killzone 2 & 3. Il gomme également des imperfections pour certains effets de post-traitement : The Darkness rencontrait des soucis de luminosité tandis que One Piece : Pirate Warrios souffrait d’un flou de mouvement trop prononcé.

Enfin, « kd-11 a également amélioré le décompilateur de fragments de RPCS3 en implémentant un mode spécial utilisé pour l’interpolation des shaders. Cela a permis de corriger les effets manquants ou interrompus, par exemple certains effets dans God of War 3/Ascension, les phares dans MotorStorm Apocalypse, ainsi que certains problèmes de luminosité, par exemple dans Call of Juarez Gunslinger ».

Pour finir, précisons que RPCS3 prend désormais en charge d’une manière jugée satisfaisante 2035 titres PS3, soit 63,14 % du catalogue de la console de Sony. Vous pouvez télécharger RPCS3 sur le site officiel.

Source : WCCFTech