La fiche technique d’une RTX 3060 Ti signée Manli dévoilée

Elle confirme les 4 864 cœurs CUDA et les 8 Go de mémoire GDDR6.

Après avoir montré quelques photographies d’une RTX 3060 Ti FE, le site VideoCardz continue de fournir des informations au sujet de la prochaine carte graphique Ampere de NVIDIA ; une référence toujours non officialisée, rappelons-le. Cette fois, nous découvrons des modèles signés Gigabyte et Galax, et surtout la fiche technique d’une carte Manli.

Les spécifications de la RTX 3060 Ti avaient l’objet d’une fuite via GPU-Z fin octobre. Les valeurs dévoilées ici correspondent aux anciennes. La carte Ampere de milieu de gamme embarque bien un GPU GA104-200, 4 864 cœurs CUDA et 8 Go de GGDR6 à 14 Gbit/s sur un bus de 256 bits. Comme pour la RTX 3070, en résulte une passante mémoire de 448 Go/s. En ce qui concerne les fréquences GPU, cette RTX 3060 Ti Manli monte à 1 410 MHz de base et 1 665 MHz en Boost ; là encore, ces données sont conformes à celles détectées par GPU-Z. Le TGP est de 200 W ; l’alimentation de ce modèle s’effectue via deux câbles PCIe à 8 broches. Enfin, la connectique se compose ici de trois DisplayPort 1.4a et d’un port HDMI 2.1.

MSI introduit sa nouvelle gamme de cartes graphiques SUPRIM

Une RTX Ti Aorus Master avec 6 sorties d’affichage chez Gigabyte

La nombre de ports devrait toutefois varier selon les produits. En effet, la RTX 3060 Ti Aorus Master de Gigabyte est nettement mieux achalandée sur ce plan que celle de Manli. Elle bénéficie de six sorties d’affichage : trois DisplayPort et trois ports HDMI.

Tous ces nouveaux indices accréditent sérieusement l’hypothèse d’un lancement le 2 décembre prochain ; à l’évidence, les modèles des fabricants sont prêts. Ne manque plus qu’une officialisation par NVIDIA. Cela permettra de lever le voile sur la dernière inconnue, et non la moindre : le tarif. La version FE pourrait avoisiner les 400 dollars, tandis que les modèles custom débuteraient à environ 450 dollars. Enfin, niveau performance, cette RTX 3060 Ti serait officieusement plus puissante que la RTX 2080 Super.

Source : VideoCardz 1, 2