La Fnac propose -900€ sur le PC Gaming Lenovo Legion 5 Pro pour le Black Friday !

On a trouvé une véritable pépite chez la Fnac pour le Black Friday : une remise immédiate de -900€ sur le PC Gaming Lenovo Legion 5, soit 43% de réduction. On vous explique tout ci-dessous.

Vous cherchez un PC portable pour vous suivre dans toutes vos sessions de gaming, mais vous n’avez pas plusieurs milliers d’euros à dépenser ? Bonne nouvelle : on a trouvé une offre en or chez la Fnac !

Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des prix minis sur de nombreux produits, parmi lesquels le PC portable Gaming Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6CH 16″ disponible avec une réduction incroyable de -43%.

En vous rendant rapidement chez la Fnac, vous pouvez ainsi profiter de l’ordinateur portable pour 1199,99€ au lieu de 2099,99€. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut profiter d’une remise immédiate de -900€ alors ne traînez pas !

Un PC gaming pour des performances de niveau professionnel

Clairement conçu pour le gaming, ce PC portable vous apporte tout ce qu’il vous faut pour ne plus jamais perdre à aucun jeu vidéo.

Il propose notamment un processeur AMD Ryzen et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX pour des jeux vidéo haute résolution fluides et efficaces. Grâce à son écran 16″, il est de plus facile à transporter partout et vous pourrez jouer où que vous soyez.

Aussi, pour une immersion totale, il offre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165Hz. Côté son, il propose l’audio Nahimic 3D capable de repérer les pas dans l’espace. Vous pouvez ainsi entendre tous les moindres bruits de vos jeux, même les bruissements, afin de ne jamais vous laisser surprendre !

Tout savoir sur le PC portable Lenovo Legion 5 Pro chez la Fnac

En prime, pour tout achat du PC, la Fnac vous propose également :

3 mois de Xbox Game Pass Ultimate offert.

La carte Fnac+ pour 4,99€ au lieu de 14,99€.

50€ de remise immédiate sur Microsoft 365 Famille.

La Google Nest Hub 2 disponible pour 29,99€.

4 mois d’abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille.

Difficile de faire plus… Mais attention, pour profiter de toutes ces offres, vous devez vous rendre rapidement chez la Fnac. Les stocks sont, en effet, limités et le Black Friday ne va pas durer très longtemps.

