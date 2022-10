Les prix et les performances des nouvelles RTX 3060 / RTX 3060 Ti

Ces derniers jours, plusieurs marques ont lancé de nouvelles GeForce RTX 3060 et RTX 3060 Ti : une version munie de 8 Go de GDDR6 pour la première, une dotée de 8 Go de GDDR6X pour la seconde. NVIDIA n’a toujours pas officiellement présenté ces deux nouvelles venues, mais leurs spécifications sont maintenant connues. Il restait toutefois à connaître les tarifs et les performances. Colorful et Galax ont apporté quelques éléments de réponse.

Colorful a référence plusieurs GeForce RTX 3060 Ti et RTX 3060 cuvée 2022. En matière de prix, comme attendu, les cartes RTX 3060 8 Go sont logiquement un peu moins chères que celles de 12 Go : les 4 Go de moins retranchent entre 200 RMB et 300 RMB selon les modèles, soit environ 28 et 41 euros. Pour la RTX 3060 Ti, l’adoption de mémoire GDDR6X gonfle la facture d’à peu près 100 RMB (14 euros) en Chine, soit un surcoût plutôt contenu.

Carte graphique GeForce RTX 3060 8 Go GDDR6 GeForce RTX 3060 GA104 GeForce RTX 3060 Cœurs CUDA 3584 3584 3584 Cœurs Tensor 112 112 112 Cœurs RT 28 28 28 Fréquence de base 1320 MHz 1320 MHz 1320 MHz Fréquence Boost 1780 MHz 1777 MHz 1777 MHz Vitesse mémoire 15 Gbit/s 15 Gbit/s 15 Gbit/s VRAM 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 12 Go GDDR6 Bus mémoire 128 bits 192 bits 192 bits Bande passante mémoire 240 Go/s 360 Go/s 360 Go/s TGP 170 W 170 W 170 W Date de lancement 2022 2021 2021 Prix de lancement 300 euros ? 335 euros 335 euros

Les performances de la RTX 3060 Ti Plus

Chez Galax, la GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X a un nom : RTX 3060 Ti Plus. La marque a comparé les performances de cette variante à celles de la GeForce RTX 3070 (8 Go de GDDR6). La RTX 3070 possède plus de cœurs CUDA, RT et Tensor (5888, 46 et 184 respectivement contre 4864, 38 et 152) mais une bande passante mémoire inférieure (448 Go/s contre 608 Go/s).

Les détails de ces comparaisons restent flous, mais dans trois jeux – Spider-Man Remastered, Cyberpunk 2077 et A Plague Tale : Requiem – la RTX 3060 Ti Plus fait parfois mieux que la GeForce RTX 3070 à en croire la marque.

