La GeForce RTX 4080 mobile fait jeu égal avec la RTX 3080 desktop dans Geekbench

Une entrée Geekbench d’un PC portable Acer Predator PH16-71 confirme plusieurs caractéristiques de cette carte graphique mobile (7424 cœurs CUDA et 12 Go de VRAM) et donne un premier aperçu de ses performances.

En plus d’officialiser la GeForce RTX 4070 Ti desktop, NVIDIA devrait profiter du CES pour annoncer sa gamme de GeForce RTX 4000 mobiles. Les fuites de ces derniers jours ont permis d’avoir un aperçu de certaines caractéristiques (fréquences GPU, quantité de VRAM et TGP) des cinq références apparemment prévues : GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 et RTX 4050. La dernière lacune, et pas la moindre, a trait au nombre de cœurs. Une entrée dans Geekbench renseigne celui de la GeForce RTX 4080.

La carte graphique est au sein d’un ordinateur portable Acer Predator PH16-71. Elle est associée à un CPU encore non officialisé, le Core i9-13900HX (24 cœurs / 32 threads). La GeForce RTX 4080 possède 58 SM, ce qui donne 7424 cœurs CUDA, 232 cœurs Tensor et 58 cœurs RT. Geekbench confirme les 12 Go de VRAM et renseigne une fréquence GPU de 2010 MHz. Ces éléments donnent une puissance de calcul FP32 d’environ 29,7 TFLOPS, soit la même que la GeForce RTX 3080 desktop. La GeForce RTX 3080 mobile a pour sa part une puissance FP32 théorique de 18,98 TFLOPS.

Lenovo officialise sept APU Ryzen 7000 et la GeForce RTX 4050 mobile

Résultat OpenCL

La GeForce RTX 4080 mobile a été mise à l’épreuve dans un test OpenCL. Le système marque 178 038 points. Pour la comparaison, la GeForce RTX 3080 Ti laptop a une moyenne de 136 008 points, la GeForce RTX 3080 laptop de 125 425 points, la GeForce RTX 3080 desktop de 181 140 points.

Carte graphique laptop RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 RTX 4060 RTX 4050 GPU AD103 AD104 AD106 AD107 AD107 Cœurs CUDA À déterminer 7424 À déterminer À déterminer À déterminer Fréquence de base 1,59 GHz 1,86 GHz 2,07 GHz À déterminer À déterminer Fréquence Boost 2,04 GHz 2,28 GHz 2,175 GHz À déterminer 2,37 GHz VRAM 16 Go G6 12 Go G6 8 Go G6 8 Go G6 6 Go G6 Dynamic Boost Jusqu’à 25W Jusqu’à 25W Jusqu’à 25W Jusqu’à 25W Jusqu’à 25W TGP (avec Dynamic Boost) 150W-175W 150W-175W 115W-140W 85W-140W 85W-140W