NVIDIA ‘officialise’ la GeForce RTX 4070 Ti

La carte graphique apparait parmi les deux recommandées pour l’application Omniverse View. La présentation en bonne et due forme aura lieu le 3 janvier, lors de l’évènement GeForce Beyond, tandis que la commercialisation est prévue à partir du 5.

Nous vous parlons presque quotidiennement de la GeForce RTX 4070 Ti, une carte graphique attendue début janvier et qui n’est autre que la GeForce RTX 4080 12 Go sous un nouveau nom. Hormis l’appellation, c’est en effet une copie conforme, jusqu’aux tarifs : ceux pratiqués par les détaillants chinois correspondent à ceux prévus pour la RTX 4080 12 Go annulée. Jusqu’ici, tout le monde avait parlé de cette référence, y compris plusieurs marques, mais toujours pas NVIDIA ; c’est désormais chose faite. L’entreprise a récemment modifié la configuration recommandée pour son application Omniverse View : la GeForce RTX 4070 Ti apparait au côté de la RTX A4500.

© NVIDIA

La RTX A4500 est une carte graphique professionnelle basée sur le GPU GA102. Elle possède 7168 cœurs CUDA et 20 Go de VRAM. Pour sa part, la GeForce RTX 4070 Ti mobilise un GPU AD104 avec

7680 cœurs CUDA et 12 Go de GDDR6X. Selon plusieurs résultats de benchmarks, la carte graphique Ada Lovelace offre un niveau de performance équivalent à la GeForce RTX 3090, voire à la GeForce RTX 3090 Ti.

GeForce Beyond

Sur Twitter, NVIDIA a rappelé la tenue de l’évènement GeForce Beyond au CES 2023. Il se déroulera le mardi 3 janvier à 17 heures (UTC+1). Sur la page consacrée, il est écrit : “Ne manquez pas notre événement spécial. Découvrez les dernières avancées technologiques pour le jeu vidéo, la création numérique et les graphismes lors de la conférence spéciale de NVIDIA au CES 2023.”

© NVIDIA

Sauf chamboulement, la GeForce RTX 4070 Ti sera officialisée le 3 janvier et disponible à partir du 5. La levée de l’embargo sur les tests est fixée au 4 janvier.