La GeForce RTX 4090 s’attaque à Genshin Impact… en 13K

Nous l’avons constaté dans plusieurs jeux PC, la 8K n’effraie pas la GeForce RTX 4090. La carte graphique de NVIDIA délivre une trentaine d’images par seconde dans cette définition sur des titres comme Call of Duty : Modern Warfare 2, UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection, Persona 5 Royal ou A Plague Tale : Innocence. Le YouTubeur Golden Reviewer a donc mis à l’épreuve la RTX 4090 sur une définition encore plus élevée : la 13K.

L’expérience porte sur le jeu Genshin Impact. C’est un RGP développé et édité par miHoYo. Ce n’est pas un titre très exigeant graphiquement, d’autant plus pour une carte graphique aussi puissante que la GeForce RTX 4090 : il fonctionne sur smartphones Android et même sur Nintendo Switch, c’est dire ! Sur PC Windows, le jeu se contente d’un processeur Intel Core i5 associé à une carte graphique NVIDIA GeForce GT 1030 ou AMD Radeon R7 260 GPU ; idéalement, un Core i7 et une GeForce GTX 1060.

Test Asus TUF RTX 4090 OC : 2,4 kg pour des performances stratosphériques

Plus d’aliasing

Golden Reviewer fait fonctionner le jeu avec les réglages graphiques les plus élevés et une définition de 13760 x 5760 pixels. Cela correspond à un total de 178,32 Mpx. Dans ces conditions, la RTX 4090 délivre une trentaine d’images par seconde, parfois un peu moins.

Inutile de vous précipiter chez votre détaillant préféré, il n’existe pas de moniteurs 13K en 2022 ; et déjà, les téléviseurs 8K sont dans le viseur de la réglementation européenne en raison de leur trop grand appétit de watts. Comme nous l’expliquions dans une précédente actu, afficher un jeu dans une définition plus élevée que celle permise par son écran permet surtout de gommer l’aliasing. Les différents zooms effectués par l’auteur de la vidéo montrent en effet l’absence “d’effet escalier” sur les contours des objets / bâtiments / personnages. En revanche, jeu mobile oblige, les textures de Genshin Impact n’ont pas une définition très élevée et induisent en conséquence pas mal de flou.