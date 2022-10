Preview : Asus TUF RTX 4090 OC, 2,4kg de pur Ada Lovelace

S’il va falloir patienter encore un peu pour découvrir les résultats indépendants des tests de performances réalisés sur la GeForce RTX 4090 de NVIDIA, le constructeur autorise dès aujourd’hui à montrer plus en détail cette carte graphique, fer de lance de la nouvelle gamme Ada Lovelace. Voici donc un petit tour de présentation de la TUF RTX 4090 OC, un modèle bénéficiant d’un design personnalisé et d’un léger overclocking d’usine, qui nous a été confiée par Asus.

La boite – ©Galaxie Media

Avant tout, rappelons rapidement que la GeForce RTX 4090 se destine officiellement autant aux créateurs de contenus qu’aux joueurs, mais ses caractéristiques et son prix sont moins difficiles à justifier dans le premier cas que dans le second, sauf si vous voulez à tout prix jouer sans compromis et que vous entretenez de très bonnes relations avec votre banquier.

Du NV1 à la GeForce RTX 4090, voici l’histoire des chipsets et cartes graphiques NVIDIA

Le modèle Founders Edition de la RTX 4090 embarque un chipset AD102-300 avec 16384 coeurs CUDA profitant d’une fréquence Boost de 2520 MHz. Le modèle overclocké d’usine d’Asus affiche de son côté une fréquence Boost de 2565 MHz en mode Gaming, et de 2595 MHz en mode Overclock. Les 24 Go de mémoire GDDR6X ne bougent en revanche pas : la TUF RTX 4090 OC reprend les caractéristiques de référence (21 Gbps). La surveillance et la modification de ces fréquences de fonctionnement (GPU et VRAM) sont d’ailleurs possibles via le logiciel GPU Tweak III du constructeur.

Carte graphique Asus TUF RTX 4090 OC NVIDIA RTX 4090 FE Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD102-300 Multiprocesseurs de flux 128 128 Cœurs CUDA 16 384 16 384 Fréquence Boost 2595 MHz 2520 MHz VRAM 24 Go G6X 24 Go G6X Bus mémoire 384-bit 384-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 21 Gbit/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 1008 Go/s TGP par défaut 450W Alim recommandée 850W 850W Prix 1949 €

Cette TUF RTX 4090 OC bénéficie bien entendu de toutes les nouveautés et améliorations de l’architecture Ada Lovelace, en particulier des cœurs RT de 3e génération et de cœurs Tensor de 4e génération. Cela lui permet de profiter de technologies comme le DLSS 3.0, mais nous y reviendrons dans quelques jours.

Unboxing et bundle

Avant même d’ouvrir le carton, on se doute que la TUF RTX 4090 OC sort de l’ordinaire : les dimensions de l’emballage sont classiques pour un produit très haut de gamme chez Asus, mais le design avec des angles biseautés est lui un peu plus original. Le poids de l’ensemble laisse également supposer que cette GeForce RTX n’est pas en mousse.

Le bundle – ©Galaxie media

A l’intérieur, outre la carte elle-même, on trouve l’indispensable guide d’utilisation, un support de fixation permettant de soutenir la TUF RTX 4090 OC et ses 2,4 kg sur la balance, le fameux adaptateur d’alimentation PCI-Express 4x8pins vers 12+4 pins, ainsi qu’une poignée de goodies.

Une carte graphique réellement imposante

Posons tout de suite les choses à plat : oui, cette TUF RTX 4090 OC – comme toutes les RTX 4090 d’ailleurs – est grande. Très grande. Gigantesque même, avec un radiateur affichant des dimensions de 34,5 x 13,5 cm ! Le PCB en lui-même est de taille beaucoup plus raisonnable, de l’ordre de 22 x 13 cm. L’épaisseur d’un peu plus de 7 cm n’est pas non plus anodine, la carte et son « exosquelette métallique » occupant au final quatre (3,65 très exactement) slots d’extension…

©Galaxie Media

Pour refroidir efficacement le chipset AD102-300, les 24 Go de mémoire GDDR6X et les divers autres composants de cette carte graphique, Asus utilise donc un imposant ventirad au design personnalisé. Les deux radiateurs sont traversés par de nombreux heatpipes et sont surmontés de trois ventilateurs axiaux de 105 mm installés sur un double roulement à billes.

La backplate – ©Galaxie Media

A l’arrière, une backplate permet de dissiper la chaleur de quelques composants montés en surface, mais aussi de rigidifier l’ensemble. Modèle TUF oblige, cette RTX 4090 est également compatible Aura Sync ARGB. On trouve enfin les classiques sorties HDMI 2.1a (x2) et DisplayPort 1.4 (x3). Détail amusant, seuls quatre affichages simultanés sont pris en charge malgré la présence de cinq sorties vidéo.

Les sorties vidéo ©Galaxie Media ©Galaxie Media

Cet aperçu s’arrête hélas pour le moment ici ; il va encore falloir patienter quelques jours pour découvrir plus en détail cette TUF RTX 4090 OC, en particulier au niveau du layout, de la consommation et des performances !