La licence de Windows 10 Pro pour 2 PC est à 19,20 € chez CDKoffers

Lorsqu’on désire installer Windows 10 ou la suite Office sur un nouvel ordinateur, ou faire une mise à jour des versions déjà installées, on se rend compte que les prix demandés par Microsoft sont très élevés. Heureusement, le site CDKoffers vous donne l’opportunité d’obtenir des clés d’activation à des prix nettement plus abordables.

Tout comme les différentes versions de Windows 10, les applications bureautiques développées par Microsoft sont commercialisées à des prix qui peuvent décourager certains utilisateurs au moment de faire des mises à jour.

Aussi, pour réaliser ces opérations à moindre coût, on peut se tourner vers le site CDKoffers, qui propose des clés d’activation, à des prix très réduits, pour des applications bureautiques pour PC et pour un grand nombre de jeux, destinés aux consoles (Xbox et Playstation) et aux ordinateurs sous Windows (en passant par Steam, Origin ou Uplay).

Avec le code TOM20%, bénéficiez d’une remise immédiate de 20% sur les produits Microsoft.

Les offres proposées par CDKoffers sont également très intéressantes si vous venez d’assembler un PC, ou que vous venez d’en acquérir un dépourvu de système d’exploitation. En effet, CDKoffers vous permet d’installer le système d’exploitation comme Windows 10 Pro, et une suite bureautique comme Office, à des prix imbattables.

Grâce au code promo TOM20%, le prix de la licence de Windows 10 Pro passe de 15,54 € à seulement 12,43 €.

Et si préférez installer Windows 10 Home, CDKoffers vous propose la licence à seulement 11,09 € au lieu de 13,86 €

De la même façon, Office 2016 Pro Plus et Office 2019 Pro Plus sont accessibles respectivement pour 37,59 € (au lieu de 46,99 €) et 31,99 € (au lieu de 39,99 €).

Enfin, pour pouvoir se constituer un PC pleinement fonctionnel, avec le système d’exploitation et la suite bureautique de Microsoft, CDKoffers propose un pack contenant les clés d’activation pour Windows 10 Pro et Office 2019 Pro au très bon prix de 43,19 € (avec le code promo), au lieu de 53,99 €.

Les licences vendues par CDKoffers sont-elles légales ?



Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union Européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via internet ». Et ce conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE : https://curia.europa.eu/

jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094fr.pdf



Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée.



CDKoffers, comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.



Des cas rares d’enregistrement défaillant peuvent survenir. Dans cette situation, CDKoffers assure la mise à disposition d’une nouvelle clé d’activation auprès de l’acheteur.

