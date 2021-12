La NVIDIA GeForce MX550 associée à un processeur Intel Core i7-1260P dans Geekbench

GPU GA107 avec 2048 cœurs CUDA et 2 Go de GDDR6 ?

NVIDIA a lancé sa GeForce MX450 en août 2020. Sa successeur, la MX550, a été repérée sur Geekbench. Elle pend place au sein d’un ordinateur portable de Lenovo et collabore avec un processeur Intel Core i7-1260P.

Cette référence d’entrée de gamme hérite d’un GPU Ampere GA107. Elle possède 2 Go de GDDR6, comme la MX450. En revanche, elle profite de 16 SM au lieu de 14 ; et puisque l’architecture Ampere offre deux fois plus de cœurs FP32 par SM que Turing, la MX550 a 2048 cœurs CUDA contre 896 pour son ancêtre. Néanmoins, ce nombre de cœurs plus que doublé n’induit pas des performances elles aussi multipliées par deux : le score OpenCL montre plutôt un gain d’environ 15 %. En effet, le système à base de MX550 marque 39 124 points, celui à base de MX 450, 33 925 points.



Quelle vitesse mémoire ?

Les spécifications de la MX550 sont mises en perspective avec celles des différentes versions de MX450 dans le tableau ci-dessous. NVIDIA pourrait officialiser cette référence lors du CES 2022.

GeForce MX GPU Fréquence GPU (MHz) Cœurs CUDA Mémoire Vitesse mémoire MX550 ? N19S-G5 (?) (GA107) ~1500 2048 2 Go G6 (?)b À déterminer MX450 25W G6 N18S-G5 (TU117) 1395-1575 896 2 Go G6 64b 10 Gbit/s MX450 25W G5 N18S-G5 (TU117) 1395-1575 896 2 Go G5 64b 5-8 Gbit/s MX450 15W N18S-LP (TU117) 720-930 896 2 Go G6 64b 10 Gbit/s

Quelques mots sur le processeur Intel Core i7-1260P pour finir. Cette puce fait certainement partie de la série Alder Lake-P. Elle a 12 cœurs / 16 threads, ce qui traduit potentiellement une configuration en 4+8. Geekbench la détecte avec une fréquence de base de 2,5 GHz et une fréquence Boost de 4,6 GHz.

Source : ITHome