Les dates de lancement des GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti 16 Go et RTX 3050

En début d’année prochaine, NVIDIA complétera son offre de cartes graphiques RTX 3000 desktop avec plusieurs références. De précédentes fuites ont mentionné les GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3080 12 Go, GeForce RTX 3070 Ti 16 Go et enfin GeForce RTX 3050. Le site VideoCardz révèle les dates lancement pour trois de ces références à venir.

Selon les informations de nos confrères, la GeForce RTX 3090 Ti sera commercialisée à partir du 27 janvier. NVIDIA officialiserait la GeForce RTX 3070 Ti le 17 décembre prochain en vue d’un lancement fixé au 11 janvier 2022. La GeForce RTX 3050 serait présentée le 4 janvier, soit lors du CES 2022, et disponible à partir du 27 janvier. Il n’y a pas de date concernant la GeForce RTX 3080 12 Go pour le moment.

Référence Annonce Disponibilité GeForce RTX 3050 8 Go 4 janvier 2022 27 janvier 2022 GeForce RTX 3070 Ti 16 Go 17 décembre 2021 11 janvier 2022 GeForce RTX 3080 12 Go À déterminer À déterminer GeForce RTX 3090 Ti 24 Go À déterminer 27 janvier 2022

Un lancement en catimini pour la GeForce RTX 2060 12 Go

Une gamme RTX 3000 bien garnie, mais où sont les cartes ?

Les précédentes données indiquent 10 752 cœurs CUDA pour la GeForce RTX 3090 Ti. Cette variante aurait toujours 24 Go de GDDR6X mais profiterait d’une vitesse mémoire de 21 Gbit/s contre 19,5 Gbit/s pour la GeForce RTX 3090. La GeForce RTX 3070 Ti 16 Go possédera a priori 6144 cœurs CUDA et 16 Go de GDDR6X à 19 Gbit/s. Enfin, tout ce que l’on connait des GeForce RTX 3080 12 Go et RTX 3050 est leur quantité de mémoire (8 Go pour la seconde).

Référence GPU Cœurs CUDA Mémoire Vitesse mémoire GeForce RTX 3090 Ti* GA102-350 10752 24 Go GDDR6X 21,0 Gbit/s GeForce RTX 3090 GA102-300 10496 24 Go GDDR6X 19,5 Gbit/s GeForce RTX 3080 Ti GA102-250 10240 12 Go GDDR6X 19,0 Gbit/s GeForce RTX 3080 12 Go* GA102-220 À déterminer 12 Go GDDR6X À déterminer GeForce RTX 3080 LHR GA102-202 8704 10 Go GDDR6X 19,0 Gbit/s GeForce RTX 3080 GA102-200 8704 10 Go GDDR6X 19,0 Gbit/s GeForce RTX 3070 Ti 16 Go* GA104-401 6144 16 Go GDDR6X 19,0 Gbit/s GeForce RTX 3070 Ti GA104-400 6144 8 Go GDDR6X 19,0 Gbit/s GeForce RTX 3070 LHR GA104-302 5888 8 Go GDDR6 14,0 Gbit/s GeForce RTX 3070 GA104-300 5888 8 Go GDDR6 14,0 Gbit/s GeForce RTX 3060 Ti LHR GA104-202 4864 8 Go GDDR6 14,0 Gbit/s GeForce RTX 3060 Ti GA104-200 4864 8 Go GDDR6 14,0 Gbit/s GeForce RTX 3060 LHR GA106-302 3584 12 Go GDDR6 15,0 Gbit/s GeForce RTX 3060 GA106-300 3584 12 Go GDDR6 15,0 Gbit/s GeForce RTX 3050* GA106-150 À déterminer 8 Go GDDR6 À déterminer

Source : VideoCardz