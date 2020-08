NVIDIA MX450 : la première GeForce avec support PCI-e 4.0

NVIDIA annonce enfin son nouveau processeur graphique pour PC portables : GeForce MX450. Peu de spécifications ont pour l’instant été dévoilée sur le nouveau GPU, si ce n’est qu’il s’agit de la première carte GeForce à introduire le PCI Express 4.0. Pour l’instant seuls les GPU NVIDIA A100, basés sur Ampère, embarquent cette fonctionnalité.

Destinée à contrer les iGPU Vega d’AMD, mais aussi les GPU Xe DG1 d’Intel, la GeForce MX450 devrait probablement accompagner les CPU Intel Tiger Lake dans de prochains PC portables d’entrée et moyen de gamme. Si l’on en croit les rumeurs, elle devrait proposer des performances similaires aux GTX 1650, mais avec une consommation réduite à une enveloppe thermique de 25 Watts.

Mémoire GDDR5 et GDDR6

Pour l’instant NVIDIA préfère rester silencieux et ne partage ni les fréquences d’horloge ni le nombre de cœurs embarqués par la GeForce MX450. Il est cependant probable que le processeur graphique soit en fait une variante downclockée et tronquée du GPU TU117 qui alimente la GTX 1650. En revanche, mis à part le support du PCI Express 4.0, s’est aussi permis de préciser que la nouvelle puce se base sur interface mémoire en GDDR5 et GDDR6. Il est donc possible qu’elle soit déclinée en deux variantes, une avec de la mémoire GDDR5 probablement à 7 Gbit/s, l’autre avec de la mémoire GDDR6 à 10 Gbit/s. Quoi qu’il en soit, la GeForce MX450 devrait se retrouver assez vite dans de nouveaux PC portables axés multimédia.