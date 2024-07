Une RTX 4070 perdue avec seulement 10 Go de VRAM refait surface

Une mystérieuse GeForce RTX 4070 vient de faire son apparition sur internet. La carte graphique jamais commercialisée par NVIDIA aurait offert une fréquence de base et boostée plus élevées mais aussi une mémoire vive rabotée à 10 Go seulement.

©harukaze5719 via X

Les GeForce RTX 50 ne devraient pas tarder à sortir, la 5090 devant être le héraut de cette nouvelle génération lors de son lancement supposé en fin d’année. En attendant ces nouvelles puces, la gamme actuelle de NVIDIA reste une solution fiable pour la plupart des joueurs souhaitant monter un PC gamer.

Le catalogue de la firme est vaste et les nombreuses déclinaisons des cartes graphiques permettent aux consommateurs de trouver la GeForce qui leur convient. De plus, NVIDIA a renouvelé son offre avec l’arrivée des modèles RTX 4080, 4070 Ti et 4070 SUPER.

Si elles ne sont pas toutes forcément abordables, le nombre conséquent de cartes proposé par la firme permet au moins de laisser le choix aux joueurs. En revanche, un modèle en particulier restera pour toujours hors de portée. Une GeForce RTX 4070 perdue jamais commercialisée par NVIDIA vient de refaire surface.

Une RTX 4070 plus rapide mais avec une mémoire rabotée

Mise en vente par un vendeur tiers, cette carte graphique a plusieurs particularités qui la différencient de la version actuelle. Pour commencer, celle-ci ne dispose que de 10 Go de VRAM GDDR6X à 21 Gbps ainsi que d’un bus mémoire raboté pour n’être que de 160 bits contre 12 Go et 192 bits pour la RTX 4070 FE. Enfin, la bande passante aurait été logiquement inférieure elle aussi et n’atteindrait que 420 Gbits.

En sommes les 160 bits du bus mémoire imposerait les 10 Go de VRAM. Qui plus est la configuration de la mémoire GDDR6X de 21 Gbps en 5 puce de 16 Gb (ou 10 de 8 Gb) serait également un facteur limitant.

En revanche, son nombre de cœurs CUDA ainsi que sa fréquence de base et boostée seraient plus importants pour atteindre respectivement 7168 cœurs et 2,35 GHz et 2,52 GHz. Compte tenu des différences entre les deux cartes, cette version de la RTX 4070 semble être un prototype produit par NVIDIA et jamais mise en vente.

Il faut néanmoins prendre ces informations avec précaution, leur provenance et le manque de données supplémentaires empêchant de s’assurer de leur véracité. En revanche, ce prototype ou échantillon reste intéressant. Il permet en effet d’apercevoir ce qu’aurait pu être le catalogue de NVIDIA si cette carte avait été commercialisée.

©harukaze5719 via X

Quid des autres RTX 40 ?

Par exemple, sa fréquence et son nombre de cœurs CUDA plus élevé la rapprochent du modèle SUPER de la RTX 4070. Il n’est donc pas impossible que cette GeForce soit une pré-version du modèle amélioré de la 4070. Si ce n’est pas le cas, les caractéristiques de la carte auraient également pu aiguiller NVIDIA dans une autre direction.

Par exemple, les 10 Go de mémoire vive auraient pu être la base des différentes versions de la 4070. De ce fait, le fossé entre cette carte et sa grande sœur la RTX 4080 aurait été plus grand. En revanche, sa fréquence de base et boostée aurait permis à NVIDIA d’offrir un catalogue de cartes graphiques un peu plus rapide.

Quoi qu’il en soit, cela démontre que NVIDIA expérimente avant de commercialiser une carte graphique officiellement. L’entreprise semble chercher les meilleures configurations et caractéristiques possibles afin d’équilibrer les performances de ses RTX.

RTX 4070 (prototype) RTX 4070 RTX 4070 SUPER RTX 4070 Ti GPU AD104-275 AD104-250 AD104-350 AD104-400 Cœurs CUDA 7168 5888 7168 7680 Mémoire 10 Go GDDR6X

21 Gbps 12 Go GDDR6X

21 Gbps Bus mémoire 160-bits 192-bits Bande passante 420 Go/s 504 Go/s Fréquence de base 2,35 GHz 1,92 GHz 1,98 GHz 2,31 GHz Fréquence boostée 2,52 GHz 2,47 GHz 2,61 GHz