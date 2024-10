La RTX 5090 ne coûterait finalement pas beaucoup plus cher que la RTX 4090

Le Nvidia GeForce RTX 5090 fera partie de la gamme de lancement des cartes graphiques RTX 50 « Blackwell » de nouvelle génération qui seraient à priori lancées au CES 2025. Quelques configurations ont été révélées et semblent réalistes. La RTX 5090 en particulier semble très séduisante par rapport à la RTX 4090 avec 32 Go de VRAM et plus de 21 000 cœurs CUDA, mais ces spécifications ont également suscité des spéculations et des rumeurs sur une hausse potentielle du prix, non sans quelques exagérations.

Des rumeurs datant du début de la semaine affirmaient que le GeForce RTX 5090 de NVIDIA coûterait jusqu’à 2500 dollars, tandis que le RTX 5080 coûterait plus de 1000 dollars. Il ne s’agit que de suppositions, et pas tellement réalistes. Si aucun des partenaires n’a encore reçu d’indications quant au prix, la fabrication ne devrait pas tarder à commencer.

Niveau prix, il est clair que Nvidia se concentre sur les modèles MSRP, car c’est à ce prix que ses modèles Founders Edition seront commercialisés et les premières estimations pour les constructeurs tiers doivent être basées sur les modèles MSRP.

Rappel des caractéristiques des RTX 5080 et 5090

Nom de carte NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU Blackwell GB202-300 Blackwell GB203-400 Blackwell GB205 SMs 170 (192 Full) 84 (84 Full) TBD Cœurs CUDA 21760 (+33%) 10752 (+11%) TBD Cadence TBD TBD TBD Cache L2 TBD TBD TBD Quantité de VRAM 32 GB GDDR7 (+33%) 16 GB GDDR7 (0%) 12 GB GDDR7 Bus mémoire 512-bit (+33%) 256-bit (0%) 192-bit (0%) Vitesse mémoire 28 Gbps 32 Gbps 28 Gbps Bande passante 1792 GB/s 1024 GB/s 672 GB/s TBP 600W (+33%) 400W (+25%) 250W (+14%) Interface 1 12V-2×6 (16-Pin) 1 12V-2×6 (16-Pin) 1 12VHPWR (16-Pin)

D’après une source fiable au sein d’une usine basée à Taiwan qui produit des équipements de refroidissement pour Nvidia, nous avons appris que le constructeur dispose d’au moins 8 refroidisseurs différents conçus pour ses modèles de référence « FE ». Nous ne pouvons pas dire avec certitude s’il s’agit de modèles finalisés ou de prototypes, mais cela nous donne une idée de la date à laquelle la gamme finale sera établie.

Pour en revenir aux prix, même Kopite7kimi, l’un des leakers les plus influents dans le domaine, indique que les prix annoncés sont totalement faux. Il indique qu’il ne croit pas que le prix de la RTX 5090 connaisse une augmentation significative par rapport à la RTX 4090 qui avait été mise au prix de 1599 $, mais qui se vend actuellement à plus de 1800 $ et qui sera bientôt abandonnée pour faire de la place aux futurs modèles.

Les constructeurs tiers essaient également de leur côté, de liquider leurs stocks de RTX 40, afin de laisser la place nette aux nouvelles générations, à priori sur le haut de gamme en premier lieu.

Pour rappel, la dernière augmentation majeure de prix sur une carte ultra-enthousiaste comme la série « 90 » était la RTX 3090 qui était vendue à 1500$ et la variante « Ti » suivante était vendue à 1999$. La RTX 4090 s’est avérée 60 à 80 % plus rapide que la RTX 3090 Ti, mais son prix n’a augmenté que de 100$ par rapport à la version précédente.

Alors certes, la RTX 5090 sera plus chère, c’est indéniable. Cependant, de là à annoncer des 3000$ pour cette carte, selon certaines sources, c’est tout simplement aberrant.