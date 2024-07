Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER : le chipset AD102 de la 4090 s’invite en milieu de gamme

©Zotac

NVIDIA ne cesse de surprendre : une nouvelle variante de la GeForce RTX 4070 Ti SUPER fait parler d’elle, équipée non pas du chipset AD103 attendu, mais de l’imposant AD102, habituellement réservé aux modèles haut de gamme comme la RTX 4090. Surprenante mais pas si inattendue que ça, cette décision soulève quand même une poignée de questions sur la stratégie du constructeur.

Une configuration atypique qui ne passe pas inaperçue

L’information provient directement de chez ZOTAC, le constructeur ayant récemment levé le voile sur sa nouvelle série de cartes graphiques GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID. Disponibles en versions standard et OC, ces modèles se distinguent par leur design anguleux et imposant, s’éloignant de l’esthétique incurvée habituelle de la marque. Mais c’est en examinant les spécifications techniques que la surprise est de taille. ZOTAC confirme en effet l’utilisation d’un GPU AD102-225, une version modifiée du chipset embarqué sur la puissante RTX 4090.

L’utilisation de l’AD102 dans une carte de milieu de gamme peut au premier abord sembler étonnante, mais elle s’explique par une réalité de production. Pour respecter les spécifications de la RTX 4070 Ti SUPER, NVIDIA a dû désactiver près de la moitié des cœurs CUDA de l’AD102, ramenant le nombre à 8448. Cette opération permet à NVIDIA d’écouler un stock important de GPU partiellement défectueux qui n’auraient pas pu être utilisés dans des cartes haut de gamme comme la RTX 4090.

Performances et disponibilité : un impact à relativiser

Malgré cette configuration atypique, les performances de la RTX 4070 Ti SUPER basée sur l’AD102 ne devraient pas différer significativement de celles des modèles équipés de l’AD103. La puissance est au rendez-vous, avec un TDP de 295W, soit 10W de plus que les cartes AD103, et une fréquence Boost de 2610 MHz pour la version classique, ou 2640 MHz pour le modèle overclocké. La carte conserve bien entendu toutes les fonctionnalités de l’architecture NVIDIA Ada Lovelace, dont le DLSS 3.5 et le ray tracing en temps réel.

La disponibilité de la RTX 4070 Ti SUPER AD102 est un autre point intéressant. Alors que les cartes graphiques dotées de configurations GPU non standard sont souvent réservées à des marchés spécifiques, comme la Chine, ZOTAC a confirmé la commercialisation de sa série SUPER SOLID en Amérique du Nord et dans d’autres régions du monde. Cette décision suggère que NVIDIA pourrait encourager la diffusion de ces modèles à l’échelle mondiale, sans pour autant communiquer officiellement sur le sujet.

Un précédent qui ouvre la voie à des spéculations

L’arrivée chez Zotac, mais aussi d’autres constructeurs comme MSI, de la RTX 4070 Ti SUPER AD102 soulève des interrogations sur la stratégie future de NVIDIA. L’entreprise pourrait-elle être tentée de généraliser l’utilisation de l’AD102 dans d’autres cartes de milieu de gamme, voire de créer de nouvelles gammes de produits basées sur ce chipset ? Cette initiative inattendue témoigne dans tous les cas de la volonté de NVIDIA d’optimiser sa production de GPU, comme ce fut déjà précédemment le cas pour d’autres modèles de GeForce.