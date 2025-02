La parade d’Apple pour lancer Apple Intelligence en Chine

Apple Intelligence pourrait être lancé en Chine avec DeepSeek et non pas avec ChatGPT. Apple aurait trouvé la parade pour lancer son IA maison.

Apple cherche à introduire Apple Intelligence en Chine, mais des obstacles réglementaires rendent cette tâche complexe. Jusqu’à présent, des discussions ont eu lieu avec Tencent et ByteDance, mais aucun accord officiel n’a été annoncé. Toutefois, une nouvelle rumeur indique que DeepSeek, un acteur émergent dans le domaine de l’intelligence artificielle, pourrait devenir un partenaire clé pour Apple.

DeepSeek au lieu de ChatGPT

DeepSeek, qui s’est récemment imposé comme un concurrent sérieux d’OpenAI et d’autres entreprises du secteur, pourrait mettre à disposition ses modèles d’intelligence artificielle afin d’intégrer des fonctionnalités de génération de contenu à Apple Intelligence. L’approche de DeepSeek, axée sur des solutions à moindre coût, pourrait s’avérer particulièrement avantageuse pour Apple. Il a été rapporté que ses modèles offrent des performances comparables, voire supérieures, à celles de ses concurrents.

L’intégration d’Apple Intelligence en Chine présente des défis uniques en raison des régulations strictes du gouvernement chinois en matière d’IA et de protection des données. Contrairement à d’autres marchés où Apple peut collaborer avec des entreprises comme OpenAI, l’entreprise doit se conformer aux exigences locales avant de déployer ses services. L’obtention des autorisations nécessaires pourrait prendre plusieurs mois, ce qui complique le calendrier de lancement d’Apple Intelligence en Chine.

Selon une publication de Fixed Focus Digital sur Weibo, repérée par le leaker @Jukanlosreve, un partenariat entre Apple et DeepSeek pourrait être en cours de discussion. En réponse aux préoccupations liées à la confidentialité des données, la publication mentionne qu’iOS 19 pourrait proposer des ajustements spécifiques à la version chinoise, tout en assurant un accès open-source et économique pour les marchés américain, européen et hongkongais.

ByteDance augmente ses investissements

Par ailleurs, ByteDance, la maison mère de TikTok, a récemment augmenté ses dépenses d’investissement à 22 milliards de dollars. Cette expansion pourrait avoir incité Apple à explorer une collaboration avec l’entreprise. Cependant, DeepSeek a démontré qu’un financement massif n’est pas nécessaire pour développer des modèles avancés, comme son modèle R1, qui se positionne en tant qu’alternative aux solutions existantes.

Une interrogation demeure quant à la position du gouvernement américain sur un éventuel partenariat entre Apple et DeepSeek. Récemment, DeepSeek a été interdit d’utilisation par les employés du Pentagone, ce qui soulève la question d’une éventuelle extension de cette interdiction à une échelle nationale. Si cela devait se produire, cela pourrait compliquer la mise en œuvre d’une collaboration entre Apple et DeepSeek.

Bien que ces informations restent au stade de la rumeur, les déclarations du PDG d’Apple, Tim Cook, apportent un éclairage intéressant. Lors d’une interview avec CNBC, il a souligné que les régions où Apple Intelligence a été déployé ont enregistré une augmentation des ventes de l’iPhone 16. Ce constat pourrait encourager Apple à accélérer son expansion et à concrétiser un partenariat en Chine dans les plus brefs délais.