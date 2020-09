La PlayStation 5 débarque le 19 novembre en France, à partir de 399 euros

Fin du suspense, Sony a révélé les prix et les dates de sortie de ses PlayStation 5 lors d’un évènement qui s’est déroulé la nuit dernière ; tout ceci au pluriel puisque comme prévu, la firme japonaise lancera, à l’instar de Microsoft avec ses Xbox Series S et Xbox Series X, deux consoles, à savoir la PlayStation 5 Digital Edition, sans lecteur de disques, et la PlayStation 5 « classique », munie d’un lecteur Blu-Ray. En France, la première coûtera 399 euros et la seconde 499 euros.

Ces tarifs correspondent à ceux mentionnés par une précédente fuite divulguée fin juin. En ce qui concerne la date de lancement, les machines de Sony arriveront quelques jours après celles de Microsoft, programmées au 10 novembre. Les PlayStation 5 débarqueront à partir du 12 novembre dans plusieurs pays, en l’occurrence les États-Unis, le Japon, le Canada, le Mexique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, et dans le reste du monde, dont la France, le 19 novembre. Les précommandes sont déjà ouvertes dans certaines enseignes.

4 millions de PlayStation 5 en moins à cause de mauvais rendements pour le SoC de la console

Tous les hits de la PS4 disponibles dès le lancement

Précisons que contrairement aux Xbox Series S et Xbox Series X de Microsoft qui n’offrent pas du tout la même puissance graphique (4 TFLOPS pour la première, 12 TLFOPS pour la seconde), les deux PlayStation 5 ont la même puissance de feu et sont similaires, exception faite de la présence ou non du lecteur Blu-Ray.

Ainsi, les deux machines embarquent un CPU AMD 8 cœurs / 16 threads à 3,5 GHz sous architecture Zen 2. Pour la partie GPU, on retrouve une puce AMD avec architecture RDNA 2 cadencées à 2,23 GHz et armée de 32 unités de calcul. Celle-ci est en mesure de fournir une puissance graphique de 10,28 TFLOPS. A cela s’ajoute 16 Go de mémoire GDDR6 et un SSD NVMe de 825 Go.

D’autre part, pour contrer l’argument de Microsoft mettant en avant une rétrocompatibilité totale sur quatre générations garante de « milliers de jeux dès le lancement » pour ses Xbox Series, Sony propose une bibliothèque de titres baptisée PlayStation Plus Collection. Cette dernière permettra de profiter de tous les hits de la PlayStation 4 sans surcoût.

Enfin, pour ceux qui n’auraient pas regardé l’évènement en direct, un replay en français est disponible ci-dessous.