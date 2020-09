Microsoft dévoile les spécifications de sa Xbox Series S

Cela ne vous aura pas échappé, Microsoft a officialisé sa Xbox Series S en début de semaine. Ainsi, en novembre prochain, a priori le 10, vous aurez le choix entre deux machines : la Xbox Series S, vendue 299 euros, et la Xbox Series X, vendue 499 euros. Il y a quelques heures, la firme a publié un article de blog ainsi qu’une vidéo intitulée « Inside The Xbox Series S » qui dévoilent les entrailles de la bête.

Sans surprise, la Xbox Series S est bien moins puissante que sa grande sœur. Comme prévu, elle offre effectivement une puissance GPU de 4 TFLOPS, tandis que la Xbox Series X délivre 12,15 TFLOPS. À titre de comparaison, la Xbox One X délivre 6 TFLOPS et la Xbox One S, 1,4 TFLOPS.

20 unités de calcul pour le GPU contre 52 pour la Series X

Niveau CPU, les deux nouvelles Xbox s’arment d’un SoC AMD sous architecture Zen 2 à 8 cœurs. Toutefois, celui de la Xbox Series S est un peu moins véloce : 3,6 GHz contre 3,8 GHz pour la Xbox Series X.

C’est surtout au niveau du GPU que l’écart se creuse. On retrouve bien un GPU RDNA 2 dans les deux machines. Néanmoins, celui de la Xbox Series X, en plus d’être un peu plus rapide, embarque 52 unités de calcul ; celui de la Xbox Series S se contente de 20 unités de calcul.

Les autres différences concernent la quantifié de mémoire GDDR6 (16 Go pour la Xbox Series X, 10 Go pour la Xbox Series S) mais aussi la capacité du SSD NVMe PCIe 4.0. Celle-ci est de 1 To pour la console à 499 euros et de 512 Go pour celle à 299 euros. Enfin, rappelons l’absence de lecteur Blu-ray sur la Xbox Series S.

Vous pouvez retrouver les caractéristiques des deux consoles de Microsoft dans le tableau ci-dessous.