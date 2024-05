ASUS ROG Ally X : la fiche technique dévoile la batterie massive et la RAM améliorée

ROG Ally ©ASUS

ASUS vient récemment de dévoiler la nouvelle évolution de sa console portable ROG Ally, le modèle X. Si la firme est restée assez discrète quant à la configuration exacte de la machine, il est tout de même possible d’apprendre que cette console sera une version améliorée de la Z1 Extreme.

Ainsi, celle-ci devrait faire le plein de RAM avec 24 Go de mémoire LPDDR5X-7500 (de base) et son autonomie serait revue à la hausse afin de proposer jusqu’à 7 heures de batterie. Si ces suggestions n’étaient pas véritablement vérifiables auparavant, une fuite récente de la fiche technique semble confirmer ces améliorations.

La ROG Ally X serait bel et bien une console portable à part à l’autonomie impressionnante grâce à sa batterie de 80 Wh (40 Wh sur la Z1 normale, 57 Wh sur la Z1 Extreme). En comparaison, le Steam Deck de Valve et la Legion Go de Lenovo ne dépassent pas les 50 Wh (50 Wh et 49,2 Wh respectivement).

Cela ferait donc de la future console portable la machine la plus endurante du marché, loin devant certains concurrents. Finalement, les 7 heures d’autonomie ne semblent plus si inconcevables, bien qu’en fonction de l’utilisation, cette durée puisse changer.

Quelles améliorations pour la ROG Ally X ?

En revanche, une telle batterie prendrait logiquement plus de place dans la machine d’ASUS. Ce serait en partie pour cette raison que le constructeur aurait réduit la taille du ventilateur de 23% avec des pales 50% plus fines.

Cette modification pourrait potentiellement inquiéter certains utilisateurs. En effet, la ROG Ally a déjà eu des problèmes de surchauffe par le passé pouvant faire fondre les cartes SD des usagers. Heureusement, il semblerait que le slot des cartes ait été déplacé pour éviter ce “petit” souci technique.

De plus, selon les informations recueillies, ASUS suggérerait que son système de refroidissement modifié améliorerait, malgré sa réduction, le flux d’air de 10%. Si cela pourrait en rassurer plus d’un, il va falloir attendre d’avoir la console entre les mains afin de s’assurer que celle-ci ne chauffe pas trop. D’autant plus que la Z1 Extreme peut atteindre des températures supérieures à 90 degrés en cas d’utilisation avancée.

Une console qui reste inchangée dans l’ensemble ?

À part quelques améliorations de la connectique, dont l’ajout d’un port USB-C (USB4) supplémentaire, la console d’ASUS n’évolue pas plus. Son écran 7 pouces et son CPU Z1 Extreme restent inchangés.

En revanche, le prix pourrait être revu à la hausse, au contraire des performances. S’il ne s’agit (pour l’instant) que de rumeurs, la ROG Ally X serait supposément 100 dollars plus chère que la version Z1 Extreme.

Compte tenu des ajustements faits à la console, dont la batterie plus performante, il ne serait pas étonnant que le tarif augmente bel et bien. Cependant, au vu du peu d’amélioration (hormis l’autonomie et la RAM), une console portable vendue aux alentours de 800 ou 900 € pourrait en rebuter certains.

ROG Ally Z1 Extreme ROG Ally X Lenovo Legion Go Steam Deck Processeur AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Sephiroth Coeurs CPU 8 8 8 4 Threads CPU 16 16 16 8 GPU AMD RDNA 3 12 CU AMD RDNA 3 12 CU AMD RDNA 3 12 CU AMD RDNA 2 8 CU Mémoire vive 16 Go LPDDR5 24 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5X-7500 16 Go LPDDR5-6400 Stockage SSD 512 Go

NVMe SSD 1 To

NVMe M.2 SSD 1To/ 512 Go

NVMe M.2 SSD 1To/ 512 Go

NVMe M.2 Écran 1920 x 1080

120 Hz 1920 x 1080p

120 Hz 2560 x 1600

144 Hz 1200 x 800

90 Hz Batterie 57 Wh 80 Wh 49,2 Wh 50 Wh Autonomie Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 7 heure (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 2, port jack 3,5 mm Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Dimensions 262 x 104 x 34 mm 262 x 104 x 34 mm 299 x 131 x 41 mm 298 x 117 x 49 mm Poids 608 g 678 g ? 854 g 640 g Prix 599 € 800-900 € ? 799,99 € (prix de départ) 419 € (prix de départ)

Source : VideoCardz