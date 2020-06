La production en série des GPU Ampere débuterait en août

Les RTX 3xxx font beaucoup parler d’elles ces derniers jours via des photos du système de refroidissement. Il faut dire que la sortie se rapproche, puisque NVIDIA tablerait sur le mois de septembre pour le lancement. Igor Wallossek livre de nouvelles données qui confirment cette hypothèse. La production des GeForce RTX 3xxx, gravées en 7 nm, débuterait en Août.

C’est ce qui ressort d’un article publié sur Igor’s Lab. Celui-ci dévoile le calendrier de production des prochaines cartes graphiques grand public de NVIDIA. Actuellement, les GPU Ampere seraient en phase DVT (Design Validation Test). Un protocole au cours duquel les ingénieurs testent différentes configurations. Outre le refroidisseur aperçu il y a peu, l’entreprise travaillerait sur une deuxième option avec une autre société non spécifiée.

Pour AMD, les cartes graphiques avec 4 Go de VRAM appartiennent au passé

D’abord la RTX 3070 ou RTX 3060 ?

La production en série des cartes Founders Edition débuterait quant à elle en août. Rappelons que selon de précédentes informations communiquées par Igor Wallossek, la RTX 3080 embarquerait 10 Go de mémoire GDDR6X et la RTX 3090, 24 Go de mémoire GDDR6X. En ce qui concerne la date de lancement, l’individu suppose que NVIDIA lancera d’abord une référence moins haut de gamme, peut-être la RTX 3060 ou RTX 3070. Ci-dessous, vous retrouvez le calendrier complet publié sur Igor’s Lab.